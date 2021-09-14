對於國安外交高層顧立雄、吳釗燮訪美，進行年度台美國安與軍事安全會議，但台灣人民更在乎過半的民眾打不到第一劑國際認可的疫苗，9成以上的民眾還等待第二劑疫苗。若國安會秘書長和外交部長到美國不藉此機會洽談台灣民眾所關切的議題，會太讓台灣人民太失望了。

國安外交高層顧立雄、吳釗燮訪美，進行年度台美國安與軍事安全會議，剛返台。日前美國透過《金融時報》放話表示，慎重考慮讓「台灣台北經濟文化代表處」更改為「台灣代表處」。在這之前，拜、習90分鐘的通話，拜登重申不會改變美國的一中政策，表示雙方對印太地區的和平穩定繁榮長久利益，彼此應更多交流對話避免誤解誤判和意外衝突。

國民黨立委賴士葆在臉書表示，我駐美代表處改名並不牴觸美國的一中政策，但是這樣是擦邊球的行動，將台灣改名問題再次被當成美中博奕之間的棋子。

賴士葆指出，大陸外交部說台灣問題是中美關係中最重要最敏感的核心問題，已經向美國提出嚴正的交涉。陸媒也放狠話，若踩紅線將祭出嚴厲經濟和軍事措施等。蔡政府以為有美方的支持，不斷的測試底線，這個底線的定義不在我方。賴士葆質疑，令人厭煩蔡政府屢屢綁架2千3百萬人的生命與民進黨走在鋼索上，會不會誤解誤判造成意外衝突，蔡政府能保證嗎？

賴士葆認為，蔡英文強行逼迫台灣人民吃萊豬、美方強迫我方軍購百套魚叉飛彈，海軍只好重新編列866億的預算，我們被迫吞下萊豬，被迫付上天價的軍購之後，若是換得改名，卻把台灣人民推向戰爭的邊緣，不是台灣人民想要的。

賴士葆強調，台灣人民更在乎過半的民眾打不到第一劑國際認可的疫苗，9成以上的民眾還等待第二劑疫苗。關乎全民生命安全的問題就是國安的問題，若國安會秘書長和外交部長到美國不藉此機會洽談台灣民眾所關切的議題，會太讓台灣人民太失望了。