金鐘視帝龍劭華驚傳過世！昏倒搶救不治享壽68歲

資深藝人龍劭華於高雄拍戲，14日晚間傳出失聯，被人發現昏倒於85大樓的住宿處，經送醫搶救仍不幸於晚間8時9分宣告不治，享壽68歲。消息曝光後，不少網友湧入龍劭華臉書哀悼，其貼文停留在昨日晚間9時所分享的影片，網友難過寫下，「龍哥你的一首孤單，還有你演過戲，我都記得，謝謝你的付出，一路好走，龍哥」、「rip」。

據了解龍劭華這幾日正在高雄拍戲，投宿在高雄八五大樓裡的民宿。14日晚間劇組人員要與他聯繫，發現他失聯，驚覺不妙，立刻會同民宿業者前往開門，一開門就發現龍劭華躺臥在地，失去意識，立刻打119求援在院方搶救下，晚間8點9分不治。

消息曝光後，不少網友湧入龍劭華的臉書哀悼，龍劭華的臉書貼文停在昨日晚間9時，不少影迷湧入留言區追憶，「一路好走⋯⋯」、「台灣的好演員 謝謝你的付出！、「龍哥，從小就就愛看你演的每一齣戲，謝謝你為我們帶來那麼多回憶，下戲了龍哥，一路好走」、「告訴我，這是假消息」、「龍哥一路好走，太突然了」。