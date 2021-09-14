國民黨台北市議員羅智強、游淑慧，及國民黨文傳會主委王育敏、副主委黃子哲日前指控蘇嘉全2017帶國營事業人員私訪印尼一事，法院13日判決4人連帶賠償200萬並登報道歉。羅智強指出，感謝民進黨的追殺，激起他的鬥志和戰魂，他打算寫一本書記錄從政心情，也要告訴民進黨，「羅智強就是強！」

羅智強今（14）日在臉書表示，民進黨最近好像找到了對付羅智強的辦法，這1年之中，他已經被告了6個官司，他贏了其中2件，其他都還在審理中。

他指出，昨天，蘇嘉全告他和王育敏、游淑慧、黃子哲的一審判決出來，他們被判賠了200萬元，這是十分罕見的金額。民進黨人的策略很簡單，訟海策略，至少可以用訴訟費、律師費拖垮他，他打贏也是輸，如果運氣好一點，重罰羅智強，那就是賺到了！

羅智強坦言，這一年來為訴訟疲於奔命、勞財傷神，他們用大鯨魚的資源，對付他只有小蝦米的財力，也真的讓他覺得有些無力感，「這綠色的黑暗如此巨大，我要如何對抗？」

羅智強說，他決定用3個月的時間寫一本書，記錄他這些年從政的心情，書名暫定為《預約：200萬的夢》。他強調，「直播寫書」是一個嶄新的節目實驗計畫，既是創作、也是直播節目、更是對民進黨一個堅定的怒吼，「你們來吧，我不會屈服！」，他要告訴民進黨，「羅智強，就是強」！