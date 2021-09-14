大陸「中國政府網」14日晚間消息，中共中央政治局常委、國務院總理李克強13日在副總理孫春蘭、國務院祕書長肖捷陪同下，到北京協和醫院考察，並召開醫學專家座談會，聽取醫療衛生事業發展和創新建議意見。他強調，針對新冠病毒變異快，要繼續完善疫苗、加大有效藥物研發。

消息稱，李克強首先看望醫院老專家，表達慰問。在醫院學術會堂，李克強參觀「百年協和病歷展」；座談會上，聽取張抒揚、吳沛新、邱貴興、朱蘭、吳東、郎景和等專家發言。

李克強指出，妙手回春離不開科學精神和專業精神。廣大醫務工作者要嚴謹務實、精益求精投身醫學事業，注重一個個病例的積累，打牢基本功，努力鑽研醫術，針對疑難重症積極尋求最佳治療方案。加強國際交流合作，不斷探索創新臨床診療新技術、新藥物、新方法。大陸採取與支持大學、科研院所創新的同等政策，支持一批高水準醫院瞄準國際一流、聚焦治病需要，在臨床醫學研究和成果轉化上走在前列，提升醫療水準。

針對當前新冠病毒變異快等情況，要不斷總結經驗優化診療方案，繼續完善疫苗，特別要加大有效藥物研發力度，進一步提高救治效果。

李克強說，要推動優質醫療服務更好惠及大眾。高水準醫院要在建設區域醫療中心、醫聯體中發揮龍頭作用，帶動提升中西部地區和基層、社區醫療機構水準，發展「互聯網＋醫療」，讓基層特別是邊遠地區患者更方便享受優質醫療服務。深化醫藥衛生體制改革，高標準落實好建立現代醫院管理制度等改革任務，進一步緩解看病難、看病貴問題。

李克強強調，各地各相關部門要大力推動醫療衛生事業發展，營造尊醫重衛的良好社會氛圍，加快建設健康中國，更好守護人民群眾生命安全和身體健康。