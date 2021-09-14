新北市新店高中學生今（14日）搭乘普悠瑪列車前往花蓮，在縣長徐榛蔚大力協助下，將全校同學誠摯的祝福心意，致贈給消防局救災人員及慈濟醫院醫護人員。（花蓮縣消防局提供）

抱著兩大本貼滿感恩、關心與祝福的卡片簿，新北市新店高中學生張采彤、李顏如、紀瑋妮和蕭至晴今（14日）搭乘普悠瑪列車前往花蓮，在縣長徐榛蔚大力協助下，將全校同學誠摯的祝福心意，致贈給消防局救災人員及慈濟醫院醫護人員。

高二下學期一門「公共議題探究與實作課程」，指導老師溫子恆帶領同學探討太魯閣號列車出軌事故的相關議題，4位同學有感於救災人員的付出，也擔心他們罹患創傷後壓力症候群PTSD，因此決定發起［太魯閣號救災人員打氣手寫活動］。在向全校高一、二所有班級播放剪輯好的文宣影片後，近千位同學以行動表達支持，完成一張張手寫的卡片與文字，傳遞滿滿的感謝與祝福。

李顏如表示，謝謝師長們支持這項活動，提供宣傳的機會，並協助整個計畫順利進行。紀瑋妮同學表示，活動開始前一直很擔心同學們會不會沒有反應或是不願意寫卡片，但在整理卡片時候真的覺得很感動，大家都很認真在寫，都是真心的感謝救災人員和醫療人員的付出。蕭至晴同學說，我們想讓勞苦功高的救災人員知道，事件結束後，還有很多人沒有忘記他們的付出。張采彤同學表示，很感謝新店高中同學們的參與，希望能讓救災人員們收到來自新店高中的溫暖。

指導老師溫子衡表示，從整個行動的構思、執行、宣傳、製作到與師長討論、與花蓮縣政府等單位聯繫，都是4位同學協力完成的，想要盡一份力量讓社會更美好的心意真的很棒，她們的行動證明了年輕人擁有改變世界的力量。

新店高中校長陳瑛姍表示，非常高興學生們能主動關心社會，用真誠的心和美好的創意表達年輕學子的感恩與回饋，也非常感謝花蓮縣徐榛蔚縣長高規格的邀請與安排，讓孩子的善念得到肯定和鼓勵。