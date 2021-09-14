金鐘視帝龍劭華驚傳過世！昏倒搶救不治享壽68歲

從影超過42年的金鐘視帝龍劭華，18日驚傳昏迷送醫後不治，享壽68歲。正在高雄拍攝台視新戲《美麗人生》的他，今晚6點55分左右被發現在昏迷於下榻的85大樓飯店房間內，救護人員人抵達時他已經手腳冰冷、失去生命跡象，被送往附近的阮綜合醫院急救，於晚間8點多宣告不治，老婆及經紀人接獲消息趕搭高鐵南下處理。

製作人郝孝祖受訪時難過表示，龍劭華這幾天都沒有班、不用拍戲，待在飯店休息，上午、中午都還有出現用餐，看起來很正常，原本跟人約晚上6點左右吃飯，但時間到了一直沒出現，不在他身邊的執行經紀人因此致電請生活製片幫忙去飯店房間叫一下他，工作人員按電鈴沒接，才跟客房經理拿備用鑰匙開門進入，一進去時發現龍劭華人坐在沙發上，已經昏迷沒有知覺，趕緊打119。

本名陳坤倉的龍劭華，26歲即踏入演藝圈，過去是金鐘入圍常客，2013年先以《喇叭宏的悲喜曲》拿下迷你劇集影帝，2019年再以大愛《菜頭梗的滋味》獲得金鐘獎戲劇節目類男主角，演技備受肯定。他在《美麗人生》和王樂妍飾演一對江湖騙子父女，帶著女兒從台北到高雄騙吃騙喝。他現實生活中的女兒陳璇，這兩年也跟著爸爸腳步進演藝圈拍戲，表現亮眼。