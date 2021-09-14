〈我們在一起〉音樂會演出者包括陳致欽、李欣穎、許銘珊、蕭心慈、吳宣忻、王倚軒、陳珮馼、李玟昕、陳煥梧、羅博仁、林奕萱。（擊樂文教基金會提供）

如何從學生音樂家提升到專業演奏家？國家文藝獎得主、擊樂家朱宗慶表示，關鍵在於不只要對自己負責，還要對作品內容和觀眾負責，是不一樣的心理素質和建立。

朱宗慶表示，學生面對的是進度和成果展現，「但站在社會考驗上，如果要成為一名專業演奏家，對於樂曲的詮釋、作曲家的想法，都要有所負責，同時也要對買票進場的觀眾負責，不管疫情如何變化，或是票價多少，台下有多少觀眾，都要同等慎重面對自己的演奏。」

為了提攜新秀，近期朱宗慶打擊樂團策畫了《5 4 3 21》系列音樂會，邀集來自大專院校的擊樂新秀，帶來〈大二這一班〉和〈我們在一起〉音樂會。

朱宗慶表示，演出者的身分雖然是學生，「但台下欣賞的不是只有老師，還有樂評、藝文界人士，有人聽音樂，有人欣賞舞台感受，這個挑戰對學生來說很大。」

朱宗慶也觀察，相較於第一代的朱團成員，現在的年輕新秀，從很小就開始有機會學音樂，也有更多機會和國際互動，資源和條件豐富，樂團提供他們後盾，訓練他們站上舞台。

〈大二這一班〉將於9月29日在台北國家兩廳院演奏廳登場，由北藝大音樂系擊樂組黃心妤、張倚珮、劉昕宜、何欣蓉擔任演出。〈我們在一起〉於9月30日在國家兩廳院演奏廳登場，演出者包括陳致欽、李欣穎、許銘珊、蕭心慈、吳宣忻、王倚軒、陳珮馼、李玟昕、陳煥梧、羅博仁、林奕萱。