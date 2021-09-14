路透社報導，美國和歐盟正在擬定降低甲烷的國際公約，目標是2030年來到前，將甲烷的排放量減少約三分之一。這是因為甲烷是僅次於二氧化碳的第2大溫室效應氣體，而且在同等濃度下，甲烷的溫室效應作用比二氧化碳還要嚴重10~80倍，因此降低甲烷的排放量，也是相當重要的。

美國與歐盟定的這份草約，將會在今年11 月蘇格蘭格拉斯哥舉行的第26屆聯合國氣候變化大會(UNFCCC COP 26)上提出，可能會稱為《全球甲烷減少排放草案》(Global Methane Pledge)，要是在會上取得共識，將會成為全球的規範。它將影響能源業、農業、畜牧業，以及廢棄物處理業。

全球甲烷排放計劃草案希望，到2030年人為甲烷排放量，可以比 2020年平均值下降30%。

草案提到，減少甲烷排放量的效果是比減低二氧化碳來的迅效，因為甲烷在大氣中的存在壽命很短，這意味著現在採取行動，可以有效阻止暖化的速度。

美國和歐盟二十多個國家會是最早的遞約國，之後還將爭取幾個主要甲烷排放國的支持，包括中國大陸、俄羅斯、印度、巴西和沙烏阿拉伯；以及挪威、卡達、英國、約西蘭和南非等其他國家。

新聞發布後，美國國務院與歐盟委員會都不對此新聞發表評論，顯然是很擔心國內能源業與畜牧業的反對。

能源業的甲烷排放，主要來自油氣田與頁岩氣，在挖掘的過程中，都會有甲烷與其他天然氣的逸散；畜牧業的甲烷則來自農產動物的打嗝、放屁、動物排遺的分解也會製造甲烷。 據統計，紐西蘭畜牧業的甲烷排放量，相當於中等國家的工業甲烷排放量。

專家表示，化石燃料行業可以修補洩漏管道或儲氣設施，做到初步的減少甲烷排放，可以趁此更新設備，也能降低無謂的原料損失。

至於畜牧業如何降低甲烷排放，則是從改善飼料配方做起，比如混入紅藻的草料，可以有效降低牛隻的打嗝與放屁次數，也有提倡人造肉或是馴養低甲烷的另類畜牧動物。