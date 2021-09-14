台灣基進黨立委陳柏惟。(資料照／林欣儀攝)

台灣基進立委陳柏惟罷免案將於10月23日進行投票，根據一份最新民調顯示，假如明天是罷免投票日，願意去投票的選民當中，有50.7%表示會投下同意罷免。前民進黨立委郭正亮直言，陳柏惟大概死定了，並透漏自己曾問過台中的民代，該地區傾向要罷免陳柏惟的人都在有35%以上，同時他也認為這場罷免案會演變成血流成河的政黨對決。

郭正亮14日晚間與宅神朱學恒在網路直播中討論陳柏惟罷免案時，直言「就是掛啦」，朱學恒嚇了一跳，「這麼有信心？」郭正亮透露，自己有問過一些台中的民代，基本上傾向要罷免的比例一直都在35%以上。

郭正亮與朱學恒討論了一些陳柏惟最近的表現後，指自己在立法院見過一些立委，有些人就會藏拙，只講他熟悉的情，其時只要做到那等級就好，這樣的人很多也都很盡職，但陳柏惟偏偏要秀，這樣容易漏氣，且陳柏惟可能也對此一無所知。

郭正亮分析，這次的罷免案還是有政治立場問題，因此同黨立委張廖萬堅、黃國書、何欣純才會表態挺陳柏惟，而這個罷免到後面一會會變成血流成河的政黨對決，但國民黨9/25後會產生新黨主席，要試刀凸顯戰鬥力，中廣董事長趙少康的「戰鬥藍」也會展現戰鬥力，且還會連動到立委林昶佐的罷免，加上陳柏惟又不示弱，到最後變成是雙方動員比賽。

對於朱學恒的提問，郭正亮則說，先前是因為有反送中加反韓國瑜，才導致前國民黨立委顏寬恒落選，否則這區民進黨很難選。

朱學恒指出，TVBS公布的民調顯示，台中第2選區當中，有50.1%民眾知道有罷免案，49.9%不知道，郭正亮認為，這個比例很高，且現在都還沒到兵臨城下的時刻，民調時間的最後一天是9/10，距離投票還有43天，普通選舉最衝刺的時刻是最後一周，且那個選區要靠小蜜蜂宣傳。

朱學恒發現，該民調還顯示，有27.6%民眾表示一定會去投票，可能會15.8%，不一定9.8%，不會46.8%。郭正亮直呼，這就是死定了，因為一定會和可能會是43.4%，讓不會的人出來幫你投到比對方多1票幾乎不可能，這時候會表態的一定都是要幹掉你的，罷免投票的本質是仇恨。

對於朱學恒說，自己看到陳柏惟就忍不住想笑，郭正亮則指出，鄙視也是負面情緒，仇恨是負面動員，而愛陳的人出來的動力，一定沒負面動員能量大。朱學恒又說，陳柏惟目前的舉動都是想催大家出來投票，郭正亮吐槽陳柏惟，不知道少哪根筋，又不是在泛綠選區，若這樣搞就死定了。