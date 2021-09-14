嘉義縣議員邱銀海爆打環保局稽查人員後，被依現行犯逮捕移送。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣環保局今下午會同水利處、中埔分局同仁派出所員警等單位到嘉義縣中埔鄉深坑村一處山坡地，會勘是否遭人非法掩埋廢棄物時，嘉義縣議員邱銀海突然現身。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣議員邱銀海爆打環保局稽查人員後，被依現行犯逮捕移送。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣環保局今下午會同水利處、中埔分局同仁派出所員警等單位到嘉義縣中埔鄉深坑村一處山坡地，會勘是否遭人非法掩埋廢棄物時，嘉義縣議員邱銀海突然現身，疑似因不滿稽查大隊蘇姓分隊長的言語，邱銀海突衝上前架住蘇姓分隊長的脖子，朝對方猛K三拳，現場員警見狀，立即將邱以現行犯逮捕，並依妨害公務和傷害罪移送法辦。

環保局長張根穆指出，因有民眾陳情該處疑遭人非法掩埋廢棄物，下午由主管的水利處辦會勘，稽查大隊也派員陪同，到場沒多久邱銀海就現身，質疑稽查人員為何一來再來，雙方起了一些言語衝突，聽到蘇姓分隊長說「你不要亂埋，我們就不用這樣勞師動眾」，邱火氣上來突然失控，衝上來就架住分隊長，連打了三拳。

張根穆說，可能是邱銀海的動作太突然，旁人當下來不及反應，看到同仁抱頭被打，員警馬上把邱架開、逮捕。「使用暴力真的不好」，張根穆說，如果同仁言語有不禮貌的地方「可以檢討」，但畢竟同仁是執行公權力，議員使用暴力打人並不恰當，「很心疼同仁的遭遇」。

據了解，蘇姓分隊長做完筆錄後已到醫院驗傷，手和膝蓋有些許紅腫、擦傷，現場員警將邱帶回分局偵訊後，已依妨害公務及傷害罪移送嘉義地檢署，檢方訊後令10萬元交保。