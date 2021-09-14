金鐘視帝龍劭華驚傳過世！昏倒搶救不治享壽68歲

資深藝人龍劭華今（14日）晚傳出在高雄八五大樓內昏倒，送醫時已無生命跡象，最終搶救無效，享壽68歲。

得知龍劭華不幸猝逝，苗可麗心情非常難過，但她仍強打起精神錄影，經紀人說，「她今天正在錄《超夜》，雖然心情很難過，可是我們是藝人，這個節目還是要把歡樂帶給大家，如果妳們要訪問她，可以今天先讓她沈澱一下，明天再問她嗎？」

龍劭華和苗可麗交情匪淺，而且同樣熱心公益，本來周六還有一個記者會，因他們拍了一個公益廣告，現在是否如期舉行，經紀人表示事情是突然發生的，會趕快處理一下再告訴大家。

而好友廖峻在未傳出死訊前還到龍劭華臉書留言「要加油」，死訊傳出後，有許多網友湧入他的臉書粉專悼念，紛紛留言「龍哥，一路好走」、「大家還在等你角頭續集啊」、「台灣的好演員，謝謝你的付出」，留言一片哀悽。

今年68歲的龍劭華，1979年26歲時踏入演藝圈，2013年憑「喇叭宏的悲喜曲」獲金鐘獎迷你劇集／電視電影男主角獎，2019年又以「菜頭梗的滋味」得到金鐘視帝，代表作品也有《甘味人生》、《花甲男孩轉大人》、《後菜鳥的燦爛時代》、《天公疼好人》等，此外，在7月24日曾打完第一劑AZ疫苗。