藝人龍劭華14日晚間被發現昏倒在民宿中，圖為救護車將其載往醫院急救畫面。（翻攝照片）

金鐘視帝龍劭華驚傳過世！昏倒搶救不治享壽68歲

資深藝人龍劭華14日晚間在高雄八五大樓昏倒，經送醫仍不幸於晚間8時9分宣告死亡，警方指出，初步勘察現場門鎖並無遭破壞，屋內也無打鬥痕跡，而身體也無明顯外傷。

據了解，龍劭華近日於高雄拍戲，投宿於高雄八五大樓中的民宿，今日晚間劇組人員突然聯繫不上他，在業者協助下打開房門，才發現龍劭華已倒地無呼吸心跳，經送醫搶救後，仍於晚間8時9分宣告不治。

藝人龍劭華14日晚間被發現昏倒在民宿中，警方到現場蒐證，初判並無外力介入痕跡。（翻攝照片／袁庭堯高雄傳真）

警方指出，獲報後已緊急趕往現場，初步勘察現場判斷並無外力介入痕跡，門鎖未遭破壞、屋內無打鬥痕跡、身體也無明顯外傷。

龍劭華為資深男演員，為經典綜藝節目《我猜我猜我猜猜》第一代主持人，其代表作相當多，包括台劇《植劇場－花甲男孩轉大人》、《雙城故事》，以及電影《刻在你心底的名字》、《孤味》、《角頭－浪流連》等，不少經典台劇與電影均可見其身影，龍劭華所詮釋的角色樣貌都呈現一股獨特的草根性與人情味，可說是紅遍大街小巷的資深演員，2019年更憑藉大愛電視劇《菜頭梗的滋味》一舉奪得第54屆金鐘獎最佳戲劇節目男主角獎。