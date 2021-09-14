國民黨主席參選人張亞中昨(14日)因多重因素，遭黨中央選監會決議將送考紀會，不過，候選人朱立倫和張亞中紛紛呼籲黨中央收回成命，張亞中則痛批，今天因民調走高，就要被送考紀會，甚至可能會被沒收參選資格，這比民進黨初選蔡英文鬥賴清德還要粗暴。對此，前民進黨立委郭正亮直言，張亞中在這次黨主席選舉得票，可能比他原先預期多很多。

國民黨主席參選人 張亞中。(圖/本報資料照)

郭正亮14日上「宅神」朱學恒臉書直播，談及國民黨主席選舉，郭正亮說，外界有看法預期朱立倫將勝選，但他認為，不論是誰當選，頭一仗必須就得面對台中立委陳柏惟罷免，且國民黨非介入也非勝不可，顏寬恒目前也表態了，資深媒體人趙少康籌組的戰鬥藍也必須有所表態，因為這是連動的，如果罷免最後沒過，很可能新任黨主席的士氣會跟著被打擊和懷疑。

此外，被網友問及張亞中在黨主席選舉能拿多少票，郭正亮臉色嚴肅表示，張亞中的票會比他原先預期的要多出很多，表示朱跟江都不夠強，他坦言，自己原先預期張亞中的得票大約只有一成的選票，但發生昨天考紀會風波後，現在他的得票可能遠遠不只一成，這也是為甚麼這2天有消息傳出，有「棄江保朱」的風聲。

朱學恒的阿宅萬事通事務所Youtube頻道

郭正亮認為，他自己覺得奇怪的地方是，朱立倫原先是遙遙領先，怎麼會搞到和張亞中對打，這明顯是「上駟對中駟」，若他能維持低調、穩重，持盈保泰到選舉且不被激怒不就贏了，怎麼會把黨主席選成這樣？

最後，郭正亮不諱言，若黨主席選舉明天就投票，張亞中的票很可能會比大家想像中會多很多。