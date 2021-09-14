中國外交部發言人趙立堅14日主持例行記者會，印度廣播公司為中國以疫情為由停發印度等11國人員簽證，三問趙立堅，何時開放，趙立堅說，當前，國際疫情形勢依然複雜嚴峻。中方借鑒多國做法，根據疫情形勢變化，動態調整有關人員來華的管理措施。如果印方有這方面需要，可以向中方提出。

印媒首問，中國近期已允許德國、法國和義大利商會員工及家屬返回中國。但過去10個月，中國停發印度等11國家人員簽證，會在何時開放？另中國發放特定國家人員簽證的標準又是什麼？

趙立堅表示，中方願與各方保持密切溝通，在確保防疫安全的前提下，做好中外人員往來工作。

印廣追問，什麼是「有關人員來華的管理措施」？目前不僅印度等11國，許多國家都有疫情，是否這些國家人員即便遵守防疫規定，也無法入境中國？

趙立堅回應，中方此前與有關國家商定，建立復工復產人員雙向「快捷通道」。這是中國和有關國家根據疫情形勢和復工復產需要商定的互利安排。

印廣三問，中印之間也會有這種安排嗎？趙立堅說，這應該讓兩國的外交官商談。如果印方有這方面需要，可以向中方提出。