金鐘視帝龍劭華驚傳過世！昏倒搶救不治享壽68歲

資深藝人龍劭華今(14)日晚間在高雄八五大樓內昏倒，送醫後不治，近期他在臉書po出天主教中華聖母基金會即將在9月17日發表的《日常記住你》影片，為失智症照護發聲，中華聖母基金會執行長黎世宏受訪時表示相當震驚及惋惜，後續將由青睞影視說明。

龍劭華在臉書上po《日常記住你》搶先看，大力推廣公益微電影。（翻攝自龍劭華臉書／張亦惠嘉縣傳真）

天主教中華聖母基金會與青睞影視、一間二顧公益行銷平台聯手打造影片《日常記住你》由龍劭華、苗可麗、JR紀言愷共同演出，是改編自聖母家屋關於失智症照護的真實人物故事。

黎世宏說，當時透過葉天倫導演詢問龍劭華演出意願，當時他一口就答應，讓人很感動，且都會在臉書po基金會的相關消息，對這支影片大力宣傳，對社會公益、失智症照護不遺餘力，之前影片原已要發布，因為疫情延期到17日，知道龍哥身體一直控制得不錯，沒想到卻發生這樣的事，很震驚也很難過、惋惜，後續將由影視公司統一回答。

天主教中華聖母基金會9日曾在粉專發文寫道，30秒前導搶先看，距離首播還有9天，等待時間似乎有點漫長，小編決定先公開前導預告，讓大家一睹為快，生命在流逝，愛卻在試煉中滋長，一起用30秒的時間，看見愛的力量，改編自聖母家屋的真實人物故事，家人在的地方，就是家的地方。

據了解，龍劭華這幾天正在高雄拍戲，並投宿在高雄八五大樓裡的民宿，今(14)日晚間驚傳在高雄八五大樓昏倒，救護人員趕抵時已經失去生命跡象，送往阮綜合醫院急救，晚間8點09分不治，享壽68歲。