正妹巨乳網紅「潘緣」傳出操盤台美跨境大麻毒品運輸案件遭刑事局逮捕，桃園地檢署認為犯罪嫌疑重大，但沒羈押必要，諭知30萬元交保，她籌措到30萬後離開地檢署。
檢、警調查，潘緣涉嫌透過加密通訊軟體「TELEGRAM」指揮操盤跨境運毒，而14日中午警偵訊後，以毒品罪嫌將她移送桃園地檢署偵辦，稍早檢方認為犯罪嫌疑重大，但沒羈押必要，諭知以30萬元交保。潘女被諭知交保後，一度沒有30萬元現金，不過經過1個多小時籌措後，稍早交保，離開桃園地檢署。
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正妹巨乳網紅「潘緣」傳出操盤台美跨境大麻毒品運輸案件遭刑事局逮捕，桃園地檢署認為犯罪嫌疑重大，但沒羈押必要，諭知30萬元交保，她籌措到30萬後離開地檢署。
檢、警調查，潘緣涉嫌透過加密通訊軟體「TELEGRAM」指揮操盤跨境運毒，而14日中午警偵訊後，以毒品罪嫌將她移送桃園地檢署偵辦，稍早檢方認為犯罪嫌疑重大，但沒羈押必要，諭知以30萬元交保。潘女被諭知交保後，一度沒有30萬元現金，不過經過1個多小時籌措後，稍早交保，離開桃園地檢署。
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