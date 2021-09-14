49歲陳姓男子13日上午6時40分許搭乘台鐵108次自強號，因爲沒戴口罩，列車長發現上前勸導，陳男屢勸不聽，列車長於是通報鐵路警察處理，台南分駐所警方到場勸導陳男戴口罩遭拒，警方請其下車，他也不配合，還怒嗆「叫蔡英文來講！」僵持5分多鐘，最後被警方強制帶離，男子也被依違反傳染病防治法函送台南市衛生局裁罰。

鐵路警察局台南分駐所指出，13日上午6時40分許，台鐵108次列車即將駛進台南站，值班員警接獲台南站服務台通報該列車有旅客違反傳染病防治法未戴口罩且勸導不聽，員警到場，陳男情緒非常激動，也不願配合戴好口罩，行為脫序，還嗆警「叫蔡英文、蘇貞昌出來講！有種拿槍打掉我！」最後由員警強制帶離列車。

鐵路警察指出，陳男拒不戴口罩已經涉違反傳染病防治法，當場告知並開立查處違反傳染病防治法舉發通知書，全案依違反傳染病防治法第37條及第70條第1項，函送台南市政府衛生局裁處。