大陸外交部發言人趙立堅14日主持例行記者會。針對史丹佛大學177名教職員工當地時間13日聯名致函美國司法部，批評川普政府2018年推出的「中國行動計畫」，嚴重偏離既定目標，損害美科研競爭力，煽動種族歧視。趙立堅表示，媒體已經曝光所謂的「中國行動計畫」，是先設辦案指標再查案，如此罔顧司法正義的做法，只會造成冤假錯案。

截至今年3月底，美司法部「中國行動計畫」的網站公布的所謂「典型案件」彙編中，沒有一起涉及智慧財產權和商業竊密，指控的罪名都是欺詐、不實陳述、瞞報稅款等等。

美國大學教職員工聯名函再次證明，越來越多美國國內人士都認識到，這個所謂的「中國行動計畫」實質上就是美反華勢力濫用國家安全概念、對華進行遏制打壓的工具。這一計畫不僅對中美關係造成嚴重傷害，也加劇了美國內的種族歧視現象，對美國亞裔群體造成嚴重損害。

大陸觀察網指出，2018年，美國川普政府發起「中國行動計畫」，在美高校四處搜尋所謂的「中國學術間諜」。

當地時間9月13日，一封由177名美國史丹佛大學教職工連署的公開信對外公布。公開信顯示，他們在上周致信美國司法部長加蘭德（Merrick B. Garland），指責「中國行動計畫」引發「寒蟬效應」，從而損害美國的研究和技術競爭力，因此要求他終止該計畫。