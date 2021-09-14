龍劭華最後救護畫面曝光！昔糖尿病「纏身10年」 7月打AZ疫苗前做了這件事

金鐘視帝、台灣資深藝人龍劭華今（14）日晚間驚傳過世，劇組人員進入高雄八五大樓日租旅館，發現龍劭華已倒臥床邊、無生命跡象，送阮綜合醫院搶救後不治。據悉，龍劭華有多年糖尿病纏身，在7月24日接種AZ疫苗前還先看診確認，以防疫苗有不良反應發生。

根據《TVBS》報導，龍劭華經紀人表示，龍劭華在接種AZ疫苗前，曾經出現暈眩症狀，特地看診確認身體狀況是否適合施打，後經醫師確認無虞，龍劭華在7月24日接種AZ疫苗。經紀人指出，龍劭華打完疫苗後無明顯的副作用產生。阮綜合醫院稍早證實龍劭華死訊，死因是否與疫苗相關，仍要待司法相驗。

據了解，龍劭華這幾日正好在南部拍台視的新戲，已經停留5、6天，劇組投宿在八五大樓的民宿。晚間劇組人員打電話聯繫不上龍劭華，多次直接敲他的房門也無人回應，擔心之餘立刻聯繫民宿老闆打開龍劭華的房間、直接入內察看。

沒想到，眾人一進門就看到龍劭華躺臥在地上，劇組人員呼叫他已沒反應，經確認當時已無生命跡象，經119人員緊急送醫搶救，晚間8點9分宣告不治。