(22：10 更新內文)美國勞工統計局 (BLS)周二(14日)公布最新數據，8 月消費者物價指數(CPI) 年增 5.3%，符合市場預期，低於前值的5.4%，月增0.3%也低於市場預期與前值，排除食品、能源價格後，核心CPI則是年增4％、月增0.1％，皆低於年增、月增、市場預期，顯示通膨的確觸頂，美股3大期指盤前走揚。美股周二開盤上漲37.27點、以34906.90點開出，隨後漲勢擴大至百點，但隨後翻黑下挫100點，蘋果秋季發表會在即，股價開盤漲近1%。

截至台灣時間14日晚間9點35分，道瓊工業平均指數上漲88.05點或0.25%、暫報34957.68點；標普500指數上漲14.93點或0.33%、暫報4483.66點；那斯達克指數上漲71.58點或0.47%、暫報15177.16點；費城半導體指數上漲15.04點或0.44%、暫報3464.72點。

5大科技巨頭股價齊揚，電動車大廠特斯拉股價漲0.72%、暫報748.38美元；台積電ADR股價跌0.31%、暫報123.24美元；聯電ADR股價跌1.48%、暫報11.99美元。

開盤半小時後，道瓊工業平均指數急挫翻黑，下跌117.02點或0.34%、暫報34752.61點；標普500指數下跌8.77點或0.20%、暫報4459.96點；那斯達克指數跌3.87點或0.026%、暫報15101.72點；費城半導體指數下跌12.29點或0.36%、暫報3437.39點。

蘋果秋季發表會將於台灣時間（15日）凌晨1點登場，外界預期iPhone 13系列新機、Apple Watch Series 7、AirPods 3等新品都有機會亮相。綜合外媒報導，iPhone 13系列新機被認為是此次發表會的一大重點，傳聞指出iPhone 13將維持與前一代相同的4款機型，包括搭載5.4吋螢幕的13 mini、6.1 吋螢幕的13，Pro系列則分為Pro及最高階的Pro Max兩種款式。

iPhone 13系列預料搭載A15晶片，委由台積電5奈米製程強效版代工生產，預計CPU效能提升20%以上，GPU效能提升30%，電池續航力也有望獲得提升。