被視為亞洲評價最高的CSR指標大獎「亞洲企業社會責任獎」(Asia Responsible Enterprise Awards；AREA）得獎名單出爐，今年因疫情影響日前進行全亞洲線上頒獎典禮，遠雄人壽首次參賽即從亞洲16國、逾200件參賽專案中脫穎而出，榮獲「社會公益發展獎」，從台灣到亞洲，讓更多人看見遠雄人壽在永續發展上的努力實踐。

亞洲企業社會責任獎(AREA) 已連續舉辦11屆，目的是為鼓勵與表彰永續發展和實踐社會責任的企業，此次，遠雄人壽以「遠雄愛不落 偏鄉關懷」專案計畫獲得社會公益發展獎。

遠雄人壽總經理趙學欣表示，因應聯合國永續發展目標(SDGs)，遠雄人壽以保險產業核心為出發點，不斷尋求社會共融的策略共識，並發揮保險核心價值的支持力量，從對個人、家庭的保險保障，延伸至社區服務、弱勢扶助、青年培力到偏鄉關懷，並從社會責任擴展至環境友善，兼顧企業營運與環境共生，持續擴大永續影響力。

保險是以人為本的行業，遠雄人壽回饋社會除了投入經費與物資，更重視人的力量，號召各領域專業Mentor，以自身力量帶動青年學子正向學習態度，為年輕世代創造無限可能。透過偏鄉關懷計畫，將人力和資源從都市送進非山非市及偏遠學校，促進偏鄉學童多元學習，縮短城鄉差距。

該計畫首年邀請喜憨兒擔任自強Mentor攜予手作營養餐盒增強孩童健康，並將他們習得的技巧與對生命的熱忱與師生分享，讓孩子們了解每份愛心餐盒的背後，有著一群人面對困境永不放棄，期許有朝一日孩童也能幫助別人、回饋社會，同時直接提供身心弱勢族群自食其力就業機會；第二年再邀請勵志Mentor攀岩國手李虹瑩、國際紙雕藝術家鍾凱翔，分享一路以來為實現理想，克服恐懼的心路歷程，告訴學童「只要堅持不放棄，一定能夠突破極限，被眾人看見」 。

遠雄人壽偏鄉關懷腳步更深入屏東縣高樹鄉善導書院，給予偏鄉弱勢兒少照顧與教育、以農耕訓練孩子自立，紮根向大地學習、培育手心向下、自食其力賺取課輔基金的能力，並帶動社區產業及地方經濟發展，關注弱勢農民交易平台經濟有所改善，翻轉弱勢家庭的結構。遠雄人壽偏鄉關懷計畫不只照顧孩童健康，更發揮保險以人為本的核心價值，幫助學童建立自信，變得更強。

今年遠雄人壽在傑出企業、專業商品、勵志品牌、客戶服務、社會公益各面向已獲得10多項國內外專業獎項肯定；未來，在長期以行動落實企業社會責任的基礎下，將持續兼顧環境、社會及公司治理，擴大影響力，希望有遠雄人壽的地方，就有愛、健康與幸福。