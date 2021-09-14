藝人龍劭華14日晚間6點56分左右，突然在高雄八五大樓驚傳昏倒，當救護人員抵達時已經失去生命跡象，經送已搶救後不幸於晚間8點09分過世，享壽68歲，而去年的9月16日，也在差不多時間點，小鬼黃鴻升不幸在家中過世享年36歲，時隔一年才差了兩天，讓不少網友也震驚太巧合。

本名陳坤倉的龍劭華，1979年26歲時踏入演藝圈，代表作品有《甘味人生》、《花甲男孩轉大人》、《後菜鳥的燦爛時代》、《天公疼好人》等，可說是台灣每個年紀的觀眾都相當熟悉的演員，2019年更憑藉大愛電視劇《菜頭梗的滋味》一舉奪得第54屆金鐘獎最佳戲劇節目男主角獎。

除了電視劇之外，龍劭華也活躍於大銀幕上，像是電影《孤味》和《刻在你心底的名字》等，都可以看到他的身影，沒想到龍劭華在高雄的85大樓昏倒，在救護人員抵達前就已經沒有生命跡象，緊急送往醫院搶救後，在晚間8點多不治身亡。

還記得2020年9月16日，在差不多時間點，小鬼黃鴻升不幸在家中過世，被發現時已屍體僵硬，享年36歲，沒想到時隔一年才差了兩天，讓不少網友也震驚實在太巧合，不少網友看到新聞紛紛在臉書留言集氣，「最近才剛看完孤味」、「這時間點也太巧合，去年這時間...」、「天哪很喜歡的一位藝人」。

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