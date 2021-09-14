老婦訴請離婚，指控高齡80歲丈夫結婚54年來，花天酒地、多次外遇，不負擔家計，長年毆打、辱罵妻兒，雙方已無感情，曾簽離婚協議，母子不堪生活在恐懼及屈辱中，兒子去年聲請保護令獲核。案經一審判離，丈夫不服上訴，指稱他已老邁中風、無法賺錢，堅不離婚，但兒出面作證母所言不假，怒批父非正常人，他未成年便想殺父了，二審認定夫無理而駁回。

老婦指控，兩人在1967年8月間結婚，生育2子1女同住在中市，丈夫原為建築工人，日薪4千元，每天花天酒地、到處借錢吃喝玩樂，還多次外遇，她要求負擔家計都遭惡言相向，年老還在路邊攤賣小吃，丈夫心情不好就對妻兒拳打腳踢，她50多歲時曾病重無法行走，他連幫倒杯水都不願，夫妻感情早已盡失。

老婦說，丈夫常以穢言辱罵她「養客兄」、詛咒「去死」、「被車撞死」，直到前年還拿鐵棍恐嚇追打她，母子不堪每天精神與肢體暴力虐待，同住的兒子聲請保護令，台中地院去年裁定核發。

夫妻已分房20年以上，形同陌路情份已盡，雙方在去年曾簽立離婚協議書，案經台中法院判決准離。

丈夫不服上訴，否認家暴及不顧家庭等指控，反咬老婆為離婚將他趕出門，他因為中風無法工作，老人年金存摺、印章都由她保管使用，他連領取三餐伙食費也遭刁難拒絕，他並無意離婚，是怕沒錢吃飯才勉為其難遷離婚協議書。

兩人的兒子出面作證，老母所言為真，從小被父親用三字經罵大，幾乎天天都在辱罵人，他從5、6歲到高職離家常看到父親打母親，父母婚姻破裂責任應該父親責任比較大，他從小看父母吵架看到自己也不結婚。兒子強調，父親並不是正常人，他早在13、14歲就想殺了父親，如果法院不判離婚的話，他也會想辦法讓他們離婚。

至於兩人曾在2019年等多次簽離婚協議書一事，另名兒子作證，父母都進戶政事務所了，沒有去辦成離婚，是因為父親沒帶證件，他從小就見證過父親主動吵要離婚，至少幾十次。

二審法官認為，老翁雖一再表示他年老生病，還拿拐杖無法賺錢，不希望離婚，口頭要維持婚姻，然而並無任何積極、有效挽回婚姻作為，認定夫妻關係仍未改善，彼此形同陌路，情感基礎已不存在，婚姻已無回復的希望，應准許兩人離婚，駁回丈夫上訴。全案仍可上訴。

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