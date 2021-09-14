【#LIVE直播】金鐘視帝龍劭華過世 經紀人出面說明｜2021.09.14 @中時新聞網

更新：記者會取消

資深藝人龍劭華14日晚間在高雄八五大樓昏倒，經送醫仍不幸於晚間8點9分宣告死亡。 據了解，龍劭華近日於高雄拍戲，投宿於高雄八五大樓中的民宿，今日晚間劇組人員突然聯繫不上他，在業者協助下打開房門，才發現龍劭華已倒地無呼吸心跳，經送醫搶救後，仍於晚間8時9分宣告不治，而他的經紀人原定於14日晚間出面說明，臨時改於明天再行統一對外說明。

正在高雄拍攝台視新戲《美麗人生》的藝人龍劭華，今晚6點55分左右被發現在昏迷於下榻的85大樓飯店房間內，救護人員人抵達時他已經手腳冰冷、失去生命跡象，被送往附近的阮綜合醫院急救，於晚間8點多宣告不治，老婆及經紀人接獲消息趕搭高鐵南下處理。

製作人郝孝祖受訪時難過表示，龍劭華這幾天都沒有班、不用拍戲，待在飯店休息，上午、中午都還有出現用餐，看起來很正常，原本跟人約晚上6點左右吃飯，但時間到了一直沒出現，不在他身邊的執行經紀人因此致電請生活製片幫忙去飯店房間叫一下他，工作人員按電鈴沒接，才跟客房經理拿備用鑰匙開門進入，一進去時發現龍劭華人坐在沙發上，已經昏迷沒有知覺，趕緊打119。