國民黨台北市議員羅智強等4人，去年7月披露「蘇嘉全訪印尼電文案」圖謀私利，遭蘇提告。如今，刑事方面獲判不起訴，但民事判4人應賠償200萬元，並登報道歉。對此，羅智強怒批，法官曲意逢迎當權者，變相成為殺雞儆猴、寒蟬效應的幫手。

羅智強今日在臉書再對蘇嘉全案表示看法，他指出，捷報傳來，刑事蠃了，不起訴！打臉了蘇嘉全，卻開心不起來。因為刑事的檢察官認定印尼電文為真，羅智強等4人的評論有所本，所以駁了蘇嘉全的提告；但民事的法官，也認定印尼電文為真，但不可以評論，重判賠償200萬元。

羅智強連提三次「200萬元、200萬元、200萬元」，指「這樣的判決，我們能服氣嗎？這樣的法官曲意逢迎當權者，變相成為殺雞儆猴、寒蟬效應的幫手」，「有這樣的法官，台灣也不需要監督政府的在野者了？」。

對「刑事全勝，民事重判，這二個有如雲泥之別的司法判斷」，羅智強沉重表示：「我該高興？還是該難過？我不高興，也不難過，我能做的，就是用我的筆寫下這一切的荒謬！絕不屈服，就是要向這個沆瀣一氣的新威權體制，戰鬥到底」