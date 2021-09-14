資深演員龍劭華14日晚間傳出於高雄85大樓昏倒，在救護人員抵達前就已失去生命跡象，享壽68歲，突如其來的離開影迷錯諤不巳。與他多次合作的王彩樺，聽聞憾事相當難過，受訪時頻頻哽咽說不出話來，甚至有些頭暈，不敢相信眼前事實。

王彩樺與龍劭華情如兄妹，在演戲上常受對方照顧，除了近期在《花甲男孩轉大人》、《刻在你心底的名字》合作外，她透露其實早在34年前，自己出道的首部戲劇作品《恩情深似海》就曾與龍劭華對戲，「那是我第一次演戲，那時不太會走位，在彩排的時候也不太會抓鏡頭，他都會很有耐心地教我。」她也形容龍劭華為人溫暖幽默，「常常給我們鼓勵，逗我們笑，是很敬業的大哥、是戲神，尤其他很會帶戲，讓我們都很入戲。」

她回憶去年在《刻在》電影宣傳活動時，龍劭華更私下鼓勵她，「他跟我說『彩樺妳一定要一座獎』，我還開玩笑說我又不年輕、沒辦法演女主角，怎麼有可能拿獎，他說『妳那麼努力，只要為妳而寫的戲，一定有機會』，這句話讓我很感動，一直是我繼續堅持演下去的動力，在我累的時候，拍到熬夜的時候，我都告訴我自己辛苦沒關係，一定不要讓我們前輩龍哥（龍劭華）失望。」