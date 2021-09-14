龍劭華驚傳驟逝！昔糖尿病「纏身10年」 7月打AZ疫苗前做了這件事

資深演員龍劭華今天(14日)晚間驟逝，享壽68歲，年少坎坷的他，最大願望就是能找到親生父母，最終在《超級星期天》的幫助下，成功與生母陳桃重逢，然而當他詢問為何拋棄自己時，陳桃卻淡淡回9字，讓他心碎不已。

龍劭華出生後隨即被母親拋棄，被領養後卻也感受不到親情溫暖，養父甚至曾把他關雞籠、趕出家門，讓他極度渴問與自己親生父母重逢，在「超級任務」卜學亮與團隊幫忙下，終於成功與生母陳桃重聚。

然而兩人重逢後，卻也如陌生人般尷尬，不僅聯絡次數10年來僅3次，當時龍劭華詢問陳桃為何當年要拋棄他時，陳桃僅冷冷地說：「我養不活你，只好送人」，讓等了50年的龍劭華心碎不已，大嘆「想像與現實終究是不同的」。

兩人重逢過14年後，陳桃疑似因兒子欠債，為了跑路，悄悄換了手機門號，再度人間蒸發，更讓龍劭華心冷，事後受訪也直言「她到底還在不在，我也不知道...」，但如今誰都沒料到，兩人已再無重逢之時。