資深藝人龍劭華14日晚間驚傳逝世，死訊震驚台灣演藝圈，不少演藝後輩紛紛發文悼念「龍哥」，賈靜雯在臉書感嘆「無法相信……人生真的太無常」，曾與龍劭華合作過的炎亞綸、張書豪也發文感念龍劭華的照顧。

賈靜雯在臉書PO出與龍劭華合照，寫道「無法相信……人生真的太無常……每每說活在當下，這句話真真切切的讓我體會如此重要！龍哥，你好帥，活得好精彩！一路好走……」。

炎亞綸也在臉書悼念龍劭華，寫下「我們都很熟悉親切的龍哥，去了天上化為閃耀雋永的星星。Rest In Peace」，也回憶自己與龍劭華合作，「龍哥總有用不完的精力，給不完的創意，在《36題愛上你》龍哥是愛女深切的爸爸，是幽默風趣的前輩，謝謝您。」

張書豪則發文表示，「應該很多朋友都跟龍哥合作過，也一定都有很多很可愛的故事～太有趣的點子，太親民的榜樣，太單純的互動，太直率的個性。您的離開，真的好錯愕好惋惜，因為身為後輩的我們，能遇到您，跟你合作，是多麽幸福！」