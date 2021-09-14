銓敘部硏擬新進公務員退撫新制，傾向納入「確定提撥制」，遭質疑新進人員未來將面臨斷崖式退休金，現有退撫基金也會斷流。對此，銓敘部今晚表示，會確保公務人員退休所得獲得適足保障，銓敘部也會與財主機關協調撥補方案，退撫基金不會有斷流危機。

針對新進公務人員退撫制度可能朝向確定提撥制方向規劃，銓敘部表示，依照公務人員退休資遣撫卹法第93條規定，主管機關應為112年7月1日以後新進公務人員建立全新退撫制度，目前該部正依該法律規定，就各種可能方案進行研議，尚未定案。

全國教育產業總工會發布新聞稿指出「退撫新基金，若採確定提撥，現職人員斷流，新進人員斷崖」，銓敘部特別說明，會依法著手規劃建立全新退撫制度，並透過詳慎財務評估及多方討論，同時參考國內外相關實施制度的經驗，研擬相關方案。

銓敘部指出，公務人員退休金的提撥及給付不是完全照勞工制度設計，會確保公務人員退休所得獲得適足保障，所以絕不會發生「新進人員未來將會面臨斷崖式的退休金」的情形。

至於新人實施新制度以後，現行退撫基金財務如何永續的問題，銓敘部表示，除了現有退休公務人員調降所得所節省的經費，會持續全數挹注退撫基金外，配合新制度的規劃，銓敘部也會持續與財主機關協調相關撥補方案，確保退撫基金不會有斷流危機。