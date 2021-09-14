資深演員龍劭華出道34年，拍過無數膾炙人口的好劇、好片，曾拿過2次金鐘獎視帝及日本最高榮譽獨立電影（The Top Indie Film Awards）最佳男主角獎，不料今（14日）傳出在高雄85大樓昏倒，送醫後不治。據悉，龍劭華生前對兒女期望很大，如今女兒陳璇也進入演藝圈發展，是備受期待的新星，可說是後繼有人。

據了解，今年25歲的陳璇身高171公分，外型相當甜美，眉宇之間頗有老爸神韻，大學就讀朝陽科技大學傳播藝術系，2019年靠著電視劇《愛情白皮書》出道，之後陸續出演《守著陽光守著你》、《若是一個人》、《姊姊向前衝》、《親愛的亞當》等劇，並在《若是一個人》劇中和父親龍劭華同台演出。

事實上，龍劭華近年積極拉著兒女陳威佐、陳璇進入演藝圈，但兒子最後選擇轉行改當上班族，女兒則決定入行；有了女兒的陪伴，龍劭華相當開心，他曾透露陳璇非常有自己的想法，即便父女合作拍戲，女兒也從不向他提問，甚至在他擅自答應其他戲約時生氣地質問「我都還沒答應」，讓他哭笑不得。

龍劭華和陳璇一起出席金鐘獎。

陳璇過去受訪時透露，大學畢業前，她還有很多事想做，不想定下來，客串演出《愛情白皮書》後，雖然覺得很有趣，但還在猶豫要不要進入演藝圈，後來曾演過電視劇的哥哥，決定選擇當朝九晚五的工程師，爸爸當時雖然沒說出口，但看得出有點失望，因為他很期待家中有人可以一起走這條路。

陳璇回憶，以前爸爸回家時，都會一個人坐在書桌前看劇本，他收工後其實不太喜歡交際，也沒有對象可以抒發心情，直到自己入行後，父女倆的交集也慢慢變多；她提到，自己曾和爸爸一起拍微電影廣告，當時她演出偷錢被爸爸罵的情節，因為父親太會帶戲，當對方一吼，自己的眼淚直接掉下來。

另外，龍劭華生前也很注意女兒的交友情形，陳璇受訪時被問到是否有男友，馬上緊張兮兮地轉頭問龍劭華「可以說嗎？」龍劭華則直言，他見過女兒男友，但「沒感覺」，隨後笑稱「反正第一任的男友也不是最後一任！」似乎想永遠把女兒留在身邊，父女感情可見一斑。

陳璇外型甜美。

更多 CTWANT 報導