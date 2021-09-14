資深藝人龍劭華14日驚傳昏迷送醫後不治，享壽68歲，震驚演藝圈，入行42年的他，在2019年、66歲時，拿下第54屆電視金鐘獎戲劇節目男主角獎，當時他上台真性情喊出「真的爽」，可其實之前他曾因不滿金鐘制度，怒轟過評審「大便」，在當時引發一陣熱議。

龍劭華個性直率、海派，2011年以《路邊董事長》入圍金鐘46搶視帝，最後卻敗給《愛無限》潘瑋柏，尤其得知評審給獎理由是「鼓勵新人」，讓他忍不住怒轟「這金鐘一文不值，是個大便。」

後來2018年，盧廣仲憑《花甲男孩轉大人》拿下新人、男主角雙料大獎，龍劭華就再開砲，「得新人獎已經很了不起，怎麼又來一個男主角？我困惑啊，我說這些都去吃大便啊。」但也強調不是針對年輕演員，而是不滿制度。

最終，龍劭華在2019年終於圓夢獲得最佳男主角，一上台領獎就大喊：「爽！真的爽！」也坦言年輕時不夠成熟，得罪很多人，自嘲：「以前真的是沒長大！」