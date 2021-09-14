龍劭華最後救護畫面曝光！昔糖尿病「纏身10年」 7月打AZ疫苗前做了這件事

台灣最草根味的金鐘視帝龍劭華，今天在高雄等待劇組拍攝時在住處昏倒，搶救無效逝世，享壽68歲。人生比戲劇更顛簸的龍劭華，曾發下豪語要「演到不能動為止」。

龍劭華本名陳坤倉，出道42年曾演出逾百部影視作品，從影集「戒指流浪記」、「若是一個人」、「用九柑仔店」、「含笑食堂」，賣座國片「紅衣小女孩2」、「刻在你心底的名字」、「孤味」、「角頭－浪流連」到處都有他的身影。

精湛的演技也讓他數度角逐金鐘獎與金馬獎，最終憑藉「喇叭宏的悲喜曲」榮獲第48屆金鐘獎迷你劇集/電視電影男主角獎、「菜頭梗的滋味」榮獲第54屆金鐘獎戲劇節目男主角獎，更以電視電影「忘川」榮獲日本最高榮譽獨立電影獎影帝。

龍劭華不論正派、反派、外放、內斂各種角色揮灑自如，實際上他曾是棄嬰的真實人生，比八點檔更坎坷。龍劭華從小被生母遺棄，後來又被收養家庭嚴苛管教，稍有做錯，就被趕出門外、關雞籠，導致他有幽閉恐懼症、懼高症，跳海、跳樓、火燒戲成為他的演戲罩門。

與生母首次相見，則是50歲時透過節目「超級星期天」尋人單元相遇。生母第一眼卻是斜眼看他，並告訴龍劭華自己每天在電視上看到他，卻不知道這個人是兒子。半世紀沒有相處的親生母子相見如陌生人，最終失聯沒往來。

從小生活苦，龍劭華16歲想趁年輕早些入行，拍戲卻常有一頓沒一頓，到30歲前成績仍不上不下，一度轉換跑道開酒店投資，卻欠下一屁股債曾經跑路，得仰賴紅粉知己資助。

直到導演徐進良打電話給龍劭華，叫他去「牽手出頭天」裡客串陳美鳳的前夫，沒想到演完被導演加戲，從客串3集變成加戲10集，更一連簽了後面3部戲，才讓龍劭華翻身。

後來龍劭華洗心革面，儘管負債，攝影棚外都有黑道討債，他仍勤奮拍一筆還一筆，慢慢還完數百萬債務，也對現在的老婆負責，膝下有一雙兒女，酬勞、房子、車子全數給老婆，成為演藝圈有名的愛妻男人。

曾經投資失利的龍劭華，演藝本業像是走老運一樣，愈來愈旺，戲約不減反增，很多戲甚至特地為他量身訂做，還出唱片、出半自傳的書籍「戲臺上的浪子」。

看似霸氣的龍劭華，因早年欠債生涯，得知一切累積不易，儘管年紀漸長，戲量重仍不嫌累，敬業接戲，前年獲得金鐘視帝時曾發豪語表示：「希望能演到不能動為止。」

龍劭華最終身影停留在高雄等候拍戲，「演到不能動為止」這句話雖讓人鼻酸，也是這位站在螢光幕前瀟灑、草根的「龍哥」最爽朗的告別。（編輯：唐聲揚）1100914