丁寧在《孤味》與龍劭華生死相依。（威視提供）

資深演員龍劭華14日晚間傳出於高雄85大樓昏倒，在救護人員抵達前就已失去生命跡象，享壽68歲，突如其來的離開影迷錯諤不巳。在今年賀歲電影《角頭－浪流連》飾演龍劭華女兒的曾莞婷，得知消息非常驚訝，感慨表示：「人生真的太無常了，很多健健康康的人就這樣說沒有就沒有了。」

曾莞婷表示：「因為一直以為龍哥（龍劭華）的身體是很好的，也沒有聽說他有什麼疾病或病痛，突然就這樣離開到現在還不敢置信。」她回憶過去和龍劭華合作時，他總是很照顧後輩，「每次看到我都說『莞婷你太瘦了吧！要多吃一點啊，要照顧自己的身體』，我一直以為他把自己的身體照顧很好，因為他很愛運動，也把自己身材維持的很好很健康，但就真的太突然了！」

曾和龍劭華合作《孤味》的丁寧也十分難過，內心很難接受，她透露電影劇組的通訊群組大家哭成一團，「龍哥離開，是台灣演藝圈的一大損失。之前沒有人像他這樣，之後也沒有人能像他這樣，他的位置沒人能接得上。」

丁寧形容龍劭華大器又幼稚，「愛上龍哥不難，任何年齡的人都可以一秒鐘愛上他」，最後則說：「很榮幸有機會跟他合作，也希望他無痛苦離開，繼續在天堂浪流連。」

曾與他在電影《江湖無難事》中湊成一對的姚以緹，拍戲時受龍劭華不少照顧，她得知憾事後，一時之間無法思考，經紀人表示錯愕和遺憾的心情，並指出姚以緹現在沒辦法停止掉眼淚，需要一些時間平復心情。