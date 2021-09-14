美國「有線電視新聞網」（CNN）13日報導，調查單位正式發布報告，稱2020年8月7日發生的印航快捷航空（Air India Express）1344號航班空難，肇因於機師失誤且未遵守標準作業程序，才導致這起印度10年來最嚴重的空難事故。

根據報導，印度飛機事故調查局（Aircrat Accident Investigation Bureau，AAIB）發布長達257頁的調查報告，稱飛行員當時並未遵守標準作業程序，在不穩定的狀態下拒絕進行重飛，執意進場，並降落於著陸區（touchdown zone）之外。

報告還提到，儘管另一名機師要求進行重飛，但負責操控的機師並未聽從，前者也未接過控制。最後導致這架波音737-800在天雨路滑下來不及煞停，衝出跑道摔下山谷。

印度航空快捷航空1344號航班的撤僑專機，2020年8月7日載著因新冠肺炎（COVID-19）疫情滯留杜拜的印度僑民，準備於克勒拉省（Kerala）卡利克特國際機場（Calicut International Airport）降落，最後卻因降落失敗衝出跑道，摔落35英尺（約10.7公尺）深的山谷並斷成兩截，機上190名乘客和機組人員共21人死亡、169人受傷。

卡利克特國際機場是印航快捷航空主要使用的機場之一，也是印度客運量第12大、貨運量第11大的繁忙機場，但跑道卻是盡頭為山谷的「桌面跑道」（table-top runways）。印度2010年5月曾發生另一起衝出「桌面跑道」的空難，當時印航快捷航空812號班機衝出芒加羅國際機場（Mangalore International Airport）的跑道，墜落山谷，導致158人喪生，僅8人生還。