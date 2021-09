最近發表在《美國心臟病學會雜誌》( Journal of the American College of Cardiology)的一項研究報告指出,一種常見的心臟病藥物「美托洛爾」(metoprolol,常見商品名為「倍他樂克」 Betaloc),可以減輕新冠肺炎重症患者身上的呼吸窘迫,並改善其呼吸功能。

今日醫學新聞(Medical News Today)報導,新冠肺炎已蔓延世界一年半,大約有14~33%的患者,可能會惡化為重症,約有三分之二的重症患者會出現急性呼吸窘困症(Acute respiratory distress syndromeARDS)的情況,,大多數的供氧、重症監護病房 (ICU)就是搶救這類病患。

來自NASA的消息,醫治重症患者所耗用的氧氣,已造成太空行業的停頓,因為火箭發射需要大量的液態氧,但是救人優先,太空行業也只能讓位。

急性呼吸窘困症(ARDS)是 涉及由於炎症和肺泡中積液而導致的肺組織損傷,肺泡是肺中的氣囊,在那裡與血管發生氣體交換。

由於血管洩漏而導致肺泡中積聚的液體限制了肺部向身體其他部位供氧的能力。因此,ARDS 需要入住重症監護病房 (ICU) 和有創機械通氣以補償有限的肺功能。

ARDS是受新冠病毒感染後,受損的組織所釋放的細胞因子,以及病毒的持續擴散,導致免疫系統的過度亢奮,大量的免疫細胞(例如白血球、巨噬細胞、T細胞)聚集到肺部,它們又造成更大的發炎反應,科學家稱之為細胞因子風暴,導致更大範圍的肺部破壞,這也就是重症患者出現的肺部纖維化。

進入這個階段非常嚴重,是新冠肺炎的重要死亡原因,即使成功搶救,仍然會造成永久性肺部損傷。因此,減少免疫細胞、阻止白血球的活躍,一直是減輕重症肺炎的主要方法。

西班牙馬德里卡洛斯三世健康研究所-國家心血管研究中心(CNIC)的研究發現,原本用於治療心臟病的「美托洛爾」,可以達到遲滯白血球動員的效果,它是一種β 受體阻滯劑,具有阻斷腎上腺素和去甲腎上腺素的作用,醫生通常使用 β 受體阻滯劑,來治療心血管疾病。

「腎上腺素」常被稱為超人激系,是人類在高度緊張狀態時,身體分泌的腺素,它會使肌肉收縮,變得更強壯,但是身體也會付出相應的巨大代價,它造成的反應類似發炎,會對器官造成損害。「美托洛爾」具有抑制腎上腺素的作用。

研究團隊發現,美托洛爾可以減少肺部發炎,並改善血氧濃度,這也就降低了肺部的白血球數量,也就改善了細胞因子風暴。

該研究的第一作者-阿古斯丁‧克萊門特·莫拉貢(Agustín Clemente-Moragón)博士表示:「在過去的幾年,我們已知β受體阻滯劑倍他樂克與白血球茲生的關係。」

「我們找到馬德里的重症自願患者進行實驗,他們每天注射15毫克的美托洛爾,然後檢查肺部積液中的白血球數量。」

「實驗組為12 名患者,他們每天接受靜脈注射美托洛爾 ,而對照組為8天,接受的是標準護理。」

接受美托洛爾治療的實驗組在4天之後,肺部積液裡的白血球量,確實比對照組來的少,發炎細胞因子的濃度也有所下降。這些結果表明,美托洛爾限制了白血球的活化,也就減輕了患者的肺部發炎症狀。

在調查臨床結果的影響時,研究人員也發現另一個好消息,就是血氧濃度有所提升。

莫拉貢博士表示,美托洛爾是一種臨床可用,而且便宜的藥物(每日治療費用不到 3 美元),如果確定它有效,可以改善全球幾百萬名仍以呼吸機、氧氣瓶在幫助呼吸的重症患者,也就能降低全球醫療院所 ICU病房的壓力。

不過,他也強調,這是給重症患者的藥物,不是預防藥物與輕症治療藥。而且,這只是20人進行的極小規模實驗,還必須通過更多的臨床實驗,才能證實它廣泛有效。