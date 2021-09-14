有技能界奧運之稱的第46屆國際技能競賽，明年10月將於中國上海舉行，我國代表團的國手們正在各培訓基地加強接受專業訓練，勞動部部長許銘春及勞動力發展署副署長林宏德14日到勞動力發展署中彰投分署台中訓練場及台中高工等處，為「CNC車床」等11職類國手加油打氣，預祝國手旗開得勝。

許銘春表示，每2年舉辦1次的國際技能競賽是全球規模最大的技能競賽，世界多國皆選派菁英參與賽事，在上一屆賽事中，我國青年選手勇奪5金5銀5銅23優勝，團隊成績名列世界第4，表現相當亮眼。

第46屆國際技能競賽將於明年10月12日至17日於中國上海舉辦，我國也將派出58名國手參賽，國手們都由各職類培訓團隊積極加強培訓中，希望在國際賽中再創佳績，青年好手也將成為我國技術傳承與創新產業的生力軍。

勞動力發展署中彰投分署長林淑媛指出，該分署台中訓練場具有完善的訓練機具設備，加上在經驗豐富的訓練師指導之下，歷屆參賽都獲得優異的成績。

本屆國手代表團中有高達14名國手都是由中彰投分署台中訓練場所培訓出來的選手，所有選手們都把握時間，從早到晚在訓練工場裡加強練習，期盼能創下佳績，讓台灣在世界技職舞台發光發熱。

其中，CNC車床職類國手王宣柔特別引人注目，從16歲就開始參賽的她，歷經2次國手選拔，終於在21歲入選，扭轉一般人對於工科職類以男性為主的刻板印象。

王宣柔說，示投入培訓相當辛苦，但每次看到作品完成的那一刻，滿滿成就感湧上心頭，這也是她每天練習的動力來源，期望在國際賽能拿下好成績。