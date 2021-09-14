金鐘視帝龍劭華今（14日）晚間昏倒送醫急救宣告不治，享年68歲。他與老婆育有一子一女，女兒陳璇也在演藝圈發展，父女感情好，熱愛攝影的她幾天前才在社群媒體上分享自己眼中的父親，兩張照片道盡對爸爸的愛；而陳璇先前接受本刊專訪時曾說：「希望將來有一天，我能以實力派演員的身分，和他一起飆戲。」

陳璇去年接受本刊專訪回憶起與爸爸過往的點滴，她說自己和大她四歲的哥哥陳威佐，從小常被老爸拎到劇組「觀摩」，笑說，爸爸除了想曬兒女，更希望他們有天能加入表演行列，哥哥曾演出過電視劇，但之後決定當朝九晚五的工程師，「爸爸雖然沒說出口，但看得出有點失望，因為他很期待家中有人可以一起走這條路。」

陳璇熱愛攝影，拍下鏡頭下的父親。（圖／翻攝自IG）

陳璇熱愛攝影，拍下鏡頭下的父親。（圖／翻攝自IG）

相較哥哥穩定的個性，陳璇比較活潑有主見，因此爸爸才告訴她：「比起哥哥，我更期待妳。」她坦言雖然開心，但壓力真也很大，當時不斷地問自己：「我真的可以嗎？」直到哥哥告訴她：「我們很幸運，很多人想進這行、想跟爸爸演戲，卻沒有門路，但我們就是他的兒女耶！」這幾句話深深打中她的心，當時她就感慨表示，「而且爸爸已經六十幾歲了，不知能演到什麼時候，趁我還沒有後悔之前，也想跟他一起努力。」如今來不及和爸爸同台演出令人感傷。

龍劭華對一雙兒女期望很大，希望他們都能繼承衣缽。由左至右為陳威佐、龍劭華、陳璇。（圖／陳璇提供）

龍劭華對一雙兒女期望很大，希望他們都能繼承衣缽。由左至右為陳威佐、龍劭華、陳璇。（圖／陳璇提供）

龍劭華對一雙兒女期望很大，希望他們都能繼承衣缽。由左至右為陳威佐、龍劭華、陳璇。（圖／陳璇提供）

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