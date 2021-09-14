川普政府從2018年發動貿易戰以來，讓陸美關係出現裂痕，拜登政府上台後，外界一度以微紛爭就此平息，但雙方幾度溝通，效果卻未顯現，歐洲議會本周將表決呼籲歐盟制定對華新戰略報告案，主要是面對大陸崛起，歐洲國家如何因應與處理想關問題。歐盟也開始轉變政策，有外媒傳出消息，歐盟打算找上日本、南韓及新加坡建立數位夥伴聯盟，並加深與台灣的雙邊貿易，以及加強與美國合作審查海外投資，被視為針對大陸。

據日經亞洲評論報導，從歐盟取得一份對印太戰略文件顯示，疫情彰顯供應鏈的脆弱性，歐盟希望與亞洲夥伴共同強化半導體供應鏈。其中，大陸是歐盟最擔憂的核心，但該文件仍呼籲與北京當局進行多層次的合作，不願意直接批評。該文件也警告，南海、台灣海峽等具有地緣政治風險的地區，也許會直接衝擊歐洲的安全與繁榮。

印太戰略文件也透露，歐盟將處理半導體太過依賴亞洲生產的問題，打算在2030年掌握全球20%先進製程生產，並與東京、首爾及新加坡這些地方協商數位夥伴協議，發展AI技術，並打算與台灣也這類沒有協議的夥伴建立雙邊貿易關係。

美國半導體巨頭高通執行長日前在慕尼黑車展透露，若歐洲的汽車晶片產能獎勵措施可以吸引正確的晶圓代工夥伴，甚至有先進製程生產線進駐，不排除與其合作。其中，德國車用晶片大廠英飛凌（Infineon）執行長Reinhard Ploss早在8月就對全球晶圓代工龍頭台積電赴歐設廠的可能性表達支持，甚至偏好度超過英特爾。

此外，根據外國財經媒體報導，歐盟官員本月稍晚將與美國官員於賓州匹茲堡(Pittsburgh)討論，關於雙方審核潛在敵意海外投資架構達成共識。美國與歐盟的高級官員將於9月29日在匹茲堡舉行美國-歐盟貿易和技術委員會(TTC)成立大會，預料也會發表類似聲明，包括促進出口管制、AI以及半導體供應鏈的合作。

近期大陸半導體公司聞泰科技（Wingtech）旗下全資子公司荷蘭安世半導體（Nexperia）想收購英國晶圓代工廠威爾士新港晶圓廠（NWF），引發外界注意，同時大陸企業在美國掛牌上市，卻不願意遵守美國會計準則，去年川普政府通過《外國公司問責法案》，只要不願意遵守規定的外企就必須下市，被視為針對陸企，然而，大陸叫車平台滴滴出行今年6月底赴美上市後，反而遭到北京當局嚴厲監管，甚至後續引發一連串監管行動，導致大陸互聯網巨頭倒成一片，甚至代表大陸科技股的香港恆生科技指數急挫跌入熊市，這也讓大陸資本市場增添更多不確定性。