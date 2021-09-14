金鐘視帝龍劭華14日在高雄驚傳昏迷送醫後不治，享壽68歲，震驚演藝圈。龍劭華正在高雄拍攝台視新戲《美麗人生》，在劇中飾演王樂妍的爸爸，甚至2人在昨天還有對戲，龍劭華當時看起來完全沒異狀，王樂妍一得知龍劭華驟逝，瞬間淚崩，難以接受。

王樂妍的經紀人表示：「她一直哭，難過的說不出話，沒辦法接受事實。」並透露王樂妍出道16年，一直希望可以跟龍劭華合作，豈料雙方第一次合作，竟然也是最後一次合作，難過：「沒有結局的合作。」

龍劭華出道至今，一貫的敬業態度，令人印象深刻，龍劭華、王樂妍在該戲飾演父女，開拍之前，龍劭華也特別抽空2天與王樂妍碰面一起吃飯相處，只為讓彼此默契好，王樂妍憶起他們暢聊很多私下、家裡的事情，她形容龍劭華真的很像爸爸，悲痛說她在前幾年悲傷的送走親爸爸，去年也送走好友黃鴻升（小鬼），沒想到今年剛認識了龍劭華，深受龍劭華的照顧，如今卻發生該意外內心十分難過。

王樂妍的經紀人透露該戲原定在5月開拍，豈料遇到疫情停工， 9月初再度開拍，才不到10幾天的時間，就發生憾事，至於王樂妍、龍劭華的父女後續戲份是該如何開拍目前仍是未知數。