富宇慈善基金會與永信社福基金會再度攜手，號召企業志工中秋送物資。（富宇慈善基金會提供／盧金足台中傳真）

喜迎中秋，相揪行善！富宇慈善基金會與永信社福基金會再度攜手，號召企業志工中秋送物資，10日起跟隨富宇捐贈及協助改裝的「獨老服務專車」與「到宅沐浴車」的服務腳步，在大台中地區陸續發送，分享「家」的幸福與溫暖。

富宇慈善基金會執行長張宇承說，疫情之下，許多獨居老人照顧的長者在防疫及健康上比任何時候都需要關懷照顧，中秋送物資不僅帶來心靈上的安慰與實質的幫助，更希望幫助這些長輩維繫社會連結；親自參與體會「賦予、共好」的快樂，未來也將持續投入關懷行動，期盼為社會帶來正向的力量。

這波中秋物資從10日起依「獨老服務專車」及「到宅沐浴車」的服務安排陸續發送，對象以到宅沐浴的弱勢家庭，以及獨居的弱勢長者為主，預計在中秋節前送出60份結合在地特色的農糧產品及日常用品。

包含富宇慈善基金會、新思維牙醫診所及社會大眾捐贈大安區農會的保溫水壺、安泉米禮盒、青蔥麵禮盒、青蔥脆餅禮盒、肉鬆禮盒，以及心佳機構的長者親手栽種的蔬菜等。

永信社福基金會執行長趙明明表示，到宅沐浴服務的弱勢家庭及獨老長者，因行動不便、經濟弱勢、生活困苦等種種因素，無法申請來自政府和民間的補助，經常連基本三餐都無法溫飽。

第一線的照護團隊實際探訪關心，發放愛心物資之外，加強宣導防疫觀念，在噓寒問暖話家常中瞭解長者的健康及生活起居狀況，讓他們感受過節的氛圍及社會溫暖的關懷，共享中秋節的喜悅。

近年由富宇協助改裝及捐贈的「到宅沐浴車」，以及「獨老服務專車」，在台中市府社會局的推動下，整合在地資源，由永信社福基金會為大台中地區的長者提供專業服務，今年富宇加碼捐助小規模多機能照顧中心的交通車，預估近期也將上線投入服務。