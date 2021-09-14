龍劭華驚傳驟逝！昔糖尿病「纏身10年」 7月打AZ疫苗前做了這件事

資深藝人龍劭華驟逝，死因尚未釐清，但龍劭華逾10年糖尿病病史，在醫師專家眼中，是罹患心臟病、誘發心肌梗塞的危險因素，糖尿病患者罹患心臟病的風險是一般人的6倍。

資深藝人龍劭華日前入住高雄八五大樓日租旅館，14日晚間劇組人員進房發現龍劭華倒臥床邊，已無生命跡象，送醫急救仍不治，享壽68歲。據悉，龍劭華11年前確診糖尿病後未能好好控制，去年6月間就醫發現糖化血色素高達13%，是正常值的兩倍。

根據國健署107年成人預防保健資料，國內40歲以上每10人就有3.6人罹患代謝症候群，將來罹患心臟病的風險是一般人的2倍，高血脂及高血壓機率達3到4倍，糖尿病風險更飆升至6倍。

台灣基層糖尿病協會常務理事陳宏麟指出，許多民眾對於高血糖、高血脂沒有感覺，也沒有積極作為，再度就醫時已經惡化到需要用藥，甚至出現併發症；他曾遇過糖尿病患者才3個月不見，就發生心肌梗塞的狀況。