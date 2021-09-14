從影超過42年的金鐘視帝龍劭華，14日驚傳昏迷送醫後不治，享壽68歲。對此，桃園市長鄭文燦表示，記得幾年前頒榮譽市民給龍劭華，當時，他和我說，獲得榮譽市民，是桃園市民最高榮譽，我想，桃園擁有一位終身對演藝生涯努力付出的市民，這也是身為桃園人的榮耀。貼文一出引起1.1萬名網友互動。

龍劭華3月出席《神將少女八家將》開鏡記者會。（吳松翰攝）

正在高雄拍攝台視新戲《美麗人生》的龍劭華，今晚被發現在昏迷於下榻的85大樓飯店房間內，被送往附近的阮綜合醫院急救，於晚間8點多宣告不治。

鄭文燦14日在臉書發文回憶，「致敬龍劭華，一生如戲，活得精彩」。他提到，幾年前，自己親自頒贈榮譽市民給龍劭華，他是台灣的實力派演員，對台灣的影視產業貢獻非常深厚，是演藝界大家的父親，更是許多年輕新秀的優良榜樣。

龍劭華居住在桃園十幾年了，記得當時，他和我說，獲得榮譽市民，是桃園市民最高榮譽，「我想，桃園擁有一位終身對演藝生涯努力付出的市民，這也是身為桃園人的榮耀」。

一直以來，龍劭華努力為台灣影視業奉獻，大家熟悉的《孤味》、《花甲大人轉男孩》、《菜頭梗的滋味》、《刻在你心底的名字》、《陽光普照》等，許許多多的作品，都有他的精湛演繹，讓這些電影、電視劇更畫龍點睛。

龍劭華為台灣的影劇產業貢獻超過40年，膾炙人口的經典電影及電視劇，都有著他的身影，更帶給我們許多感人肺腑的故事，「我想，他的身影，會留在許多的影像作品當中，謝謝龍劭華，讓台灣人擁有珍貴的資產，永存於心」。