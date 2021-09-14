金鐘視帝龍劭華在2021年9月14日晚間6時56分，驚傳在高雄85大樓昏倒後，緊急送醫搶救仍宣告不治，享壽68歲。過往曾認了自己非常花心，在他還是二線演員時，就成功追求過夏玲玲。

龍劭華出道42年演技備受肯定，但年輕時花名在外見一個愛一個，他也曾坦承無法滿足一個女人，以換女朋友劈腿來肯定自己，而在龍劭華還是二線演員的時候就追到夏玲玲，但她也是影響龍劭華最大的女人，且夏玲玲是他見過最聰明的女人，還為了她淡出演藝圈，當起夏玲玲經紀人，無奈最後仍以分開收場。

至於現任老婆謝雪貞，在對方懷孕時，龍劭華卻沒有結婚的打算，還和別的女友同居，豈料遭逢生意失敗、欠債、演藝工作低潮等挫折，但謝雪貞仍不離不棄，有一天他突然覺悟應該當一個負責的男人，於2人在1995年結婚，陸續生下一對兒女，自從回到老婆身邊後也改掉邪氣，運氣也慢慢回來遇到貴人。

結婚後的龍劭華浪子回頭，重心全放在家人身上，他努力拉近和兒女的感情，並和老婆維持良好互動，把握相聚的時間，而還沒得及和女兒演對手演戲，卻卻傳出過世消息，令人不勝唏噓。