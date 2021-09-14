台灣接連爆發長榮機師、新北幼兒園群聚感染事件後，新北及桃園分別提升為加強二級警戒防疫措施。對於行政院長蘇貞昌說，疫情已趨於平穩，前立委沈富雄在節目中直言，你們守住了什麼？同時，他希望大家不要害怕疫情，並作勢要幫大家收驚，而他的舉動也讓現場其他來賓笑成了一團。

沈富雄14日在政論節目《少康戰情室》中表示，陳時中團隊和行政院說，這一波我們守住了，「你守了什麼？這疫情發生以後，匡列了幾百、幾千人，密切調查發現都是陰性，你有守嗎？這本來就是這樣，你有加工在守嗎，與其講守住了，不如應該講本來就沒有疫情」。

沈富雄指出，有時候會思考自己的角色，或是我們的角色應該是什麼？他認為在疫苗問題上大家都有共識了，至少要有80%的人打到2劑疫苗，而這個責任在政府，但顯然政府不會很快，另一個問題則是何時解封，台灣朝野、官民都一致認為要延長，但有這會遇到兩股壓力，一個來自民間工商團體，另一個則是和外國接軌的壓力。

沈富雄直言，陳時中告訴大家，疫情雖然穩定，但必須戒慎恐懼，因此大家聽到有確診病例就會害怕，現在連每天2例也怕，「所以我就要來收驚說，全國同胞們不用怕，天免怕，地免怕，大家都不要怕」，並一邊做手搖鈴鐺狀，沈富雄這番舉動，也讓節目中的其他來賓笑翻。

不過，沈富雄也說，不要再以確診個案為準，要學丹麥、新加坡，每天報告重症住院的有多少，與醫院收治量能相比，情況怎麼樣，只要有重症住院的超過哪個上限，就要啟動防疫措施，如果沒有就天下太平，過類流感的日子，同時他也批評陳時中團隊沒有中心思想和長程戰略。