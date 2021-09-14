藝人龍劭華今午曾因心臟不適一度求助櫃台，因錯失黃金求醫機會驟逝，享壽68歲。（翻攝照片／袁庭堯高雄傳真）

從影超過42年的金鐘視帝龍劭華，今（14日）6點55分左右被發現昏迷於下榻的高雄85大樓飯店房間內，送往附近阮綜合醫院急救，於晚上8時許宣告不治，享壽68歲。據了解，龍劭華今天下午在房內疑心臟不舒服，一度聯繫櫃台，後來因為沒事就沒去看醫生，也因錯失「黃金求醫機會」，讓他的人生提前落幕。

據了解，龍劭華在高雄85大樓一個人住一間房，因為今天沒拍戲，助理找他吃晚餐卻聯絡不到他人，

劇組人員表示，今天中午曾與龍劭華聯絡約晚上吃飯，怎料才過6個多小時就出事，那通電話是劇組人員與他的最後通話，通話中沒發現任何異常，怎料敲房門也沒回應，請業者開門才見他倒臥床邊地板。

有工作人員提到，龍劭華疑有慢性病史，但有服藥控制，平時身體狀況還不錯，最近也沒聽他說身體不舒服，不過可能是身體因素奪走他的命。警方勘查房間，發現桌上只有早上劇組人員幫他買的興隆居早餐，但只有吃一點點。

警方指出，獲報後已緊急趕往現場，初步勘察現場判斷並無外力介入痕跡，門鎖未遭破壞、屋內無打鬥痕跡、身體也無明顯外傷。

龍劭華為資深男演員，為經典綜藝節目《我猜我猜我猜猜》第一代主持人，其代表作相當多，包括台劇《植劇場－花甲男孩轉大人》、《雙城故事》，以及電影《刻在你心底的名字》、《孤味》、《角頭－浪流連》等，不少經典台劇與電影均可見其身影，龍劭華所詮釋的角色樣貌都呈現一股獨特的草根性與人情味，可說是紅遍大街小巷的資深演員，2019年更憑藉大愛電視劇《菜頭梗的滋味》一舉奪得第54屆金鐘獎最佳戲劇節目男主角獎。