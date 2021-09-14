國民黨選舉監察委員會決議移送國民黨主席候選人張亞中給考紀會，此舉卻引來候選人間互相指責，國民黨主席候選人朱立倫深夜在臉書上質疑，黨中央做的事，卻讓朱立倫揹黑鍋，有這樣辦理黨務選務的嗎？

張亞中被移送事件一傳出，朱立倫與江啟臣兩名候選人都立刻表達錯愕，並要求撤銷這樣的處分。不過雙方陣營都意有所指，朱陣營質疑這是黨中央做出的決定，江陣營則說他們在選監委員會的代表根本沒收到通知要去開會。

朱立倫深夜在臉書上反問，是黨中央組發會的提案，朱立倫現在能影響組發會？是黨中央工作會議的決定，朱立倫能左右中央工作會議？是9人選監小組(5人黨中央指定）決定，朱立倫能決定選監小組？

朱立倫批評，黨中央做的事，卻讓朱立倫揹黑鍋，有這樣辦理黨務選務的嗎？呼籲選監小組9月15日的會議能撤銷張亞中移送案，「停止黨內對打！別再給別人看笑話了！」

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