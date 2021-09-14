資深演員龍劭華驟逝，享壽68歲，消息震驚全台。事實上龍劭華童年過得並不好，剛出生就被生母拋棄，會踏上演藝圈也是希望出人頭地後生母可以出面認他，而總是被說到江湖味很重，龍劭華幽默表示，是因為剛出道都跟在陳松勇旁邊。

龍劭華曾在《台灣啟示錄》侃侃而談自己的過往經歷與心境，他提到從小沒有媽媽，加上當時環境不好，整天跟著養父「跑路」，擺攤賣水果，讓他有自卑感，沒錢也不愛念書，但一心又想要比別人好，於是就立志當明星。

度過了童年，16歲的時候龍劭華迎來轉機，當時有親戚也在演藝圈內工作，透過關係，認識了大長輩陳松勇，陳松勇一看到龍劭華非常喜歡，直接就說「年紀小小的，不然就跟在我身邊好了」，就這樣跟在陳松勇旁邊當了「小弟」。

對於外界質疑他外表像兄弟，有江湖味，龍劭華聽到笑了出來，幽默表示「從小就跟在陳松勇大哥旁邊，買菸買檳榔跟著吃，總是會渲染一點」，語畢立刻求饒「陳松勇大哥別生氣，我不是說你是兄弟」，只是跟在他身邊難免。

龍劭華也自承，跟在陳松勇旁邊，有不少當臨時演員的機會，相當珍惜這過程，但也因自尊心作祟，通勤時總愛故意坐公車，手上還拿著厚厚一疊劇本，再把另一本劇本塞在褲袋，露出劇名，希望大家可以注意到他是個演戲的，但下場當然是沒人認出。

★中時新聞網關心您：吸菸有害健康！