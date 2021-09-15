全世界每年生產超過 30 億條輪胎，因此輪胎的消耗量極大，輪胎通常是含硫橡膠製成，由查爾斯‧固特異(Charles Goodyear)所發明。它雖然耐磨，但不易分解，若燃燒會產生有毒煙霧，因此處理方式通常是進入垃圾填埋場，或是切碎成燃料。現在法國著名輪胎製造商米其林公司(Michelin)將要進行一場輪胎革命，發明一種非充氣輪胎，而且原料是用天然材料製成，既減少輪胎消耗量，也使未來的輪胎更加環保。

其實非充氣輪胎(也稱防穿刺輪胎)一直是米其林公司的研發重點，他們稱為UPTIS輪胎(Unique Punctureproof TIre System，獨特防穿刺輪胎系統)，在 2005 年首度展示，之後經過十多年的努力，現在更接近現實。

UPTIS輪胎採用鋁製輪架，再用玻璃纖維增強塑膠 (GFRP) 製成的柔性承重結構，車胎內是V型結構，填充內部又保持彈性，該公司以汽車與電動車為實驗，在前進、加速、轉彎和顛簸情況下，都表現的與充氣輪胎相同，而且重量還更輕。

米其林最近首次將 UPTIS向外公開，甚至邀請了一些人進行試乘。該公司表示，乘客起初有點謹慎，擔心顛簸，但是適應一段時間後，多數乘客都感覺與普通輪胎沒有什麼不同。

該公司表示，他們已經掌握了最有效率的製程，因此有望在 2024 年之前將輪胎推向市場。

在環保方面，這些輪胎的原材料採用回收後的塑料垃圾，隨著時間的推移，該公司將會擴大使用有機或是可回收材料的新配方，達成綠色輪胎的目標。