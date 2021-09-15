末日電影都有個亙古不變的經典橋段。接二連三，且更勝以往的重大災難襲來，各國當局在無力招架下，找來最頂尖的科學家解圍。此時，科學家不僅再次重申了先前被輕忽的預言，殘酷的是，這次更將自己先前推測的終結之日挪前至當下，而唯一的解方只剩——末日大逃亡！

如今，此番場景，竟不再只是災難預告片，而是真實上演的記錄片。

7月底、8月初，籠罩在希臘山頭的火焰，十多天了還不肯停歇，原本調節氣候的林地，瞬間成了嗆死地球的淵藪，讓這個曾為藍天代名詞的國度，淪為痛徹心扉的火獄。

罪魁禍首則為連日來的高溫，一起無人機上的溫度計，甚至記錄到雅典市中心地表溫度達到攝氏55度。伴隨而來的是數百起的野火，迫使雅典最後的綠肺──帕尼薩山國家公園，都被焦黑的灰燼覆蓋土地，連希臘總理米佐塔基斯都瞠目結舌，直說：「這是一場夢魘之夏！」

然而當海島變火島之後，再美的烏托邦，映入眼簾的，也只剩集體的憂鬱和無能為力。拿希臘第二大島尤比亞島來說，肆虐的惡火，穿過崎嶇的林地，將該島一分為二，一名官員將其描述為聖經中的末日情節。

而鏡頭轉離希臘，「明天過後」的實鏡秀，更在世界各地上映。七月下旬，整個中國鄭州成了老天爺的畜水池，三天的降水，居然可以裝滿238萬個奧運標準泳池，等於將100個西湖狠狠灌進這個城市。

至於德國萊茵河上的羅雷萊，原是圓舞曲所描繪的主角之一，一場洪災，竟讓這片至美之地淪為被上天咀咒的輓歌，原本德國人鐘愛一生的萊因河，瞬間變臉為恐怖情人。

就連全年至涼的北極，也變成赤道。七月初，芬蘭在北極測到33.5度的高溫，挪威也測到34度的高溫，隻雙創下史上次高紀錄。

而來到冰島東部的傑古沙龍冰河湖，這個在1930年代才出現的美景，瀲灩高冷的冰塊，堆疊在深邃的黑沙灘上，仿如一顆顆綴篏在河床上鑽石。但任誰也沒想到，這看似大自然帶來的禮物，卻是氣候變遷下，冰河消融的血淚。

驚悚的是，這並非冰島第一起消失的冰川，2019年，700歲的OK冰川成為第一條消失的冰川，當地人還為之立碑緬懷，順而敲起冰川的末日警鐘，而預計2200前，所有的冰川將全數神隱，冰島這個名字淪為諷刺。

「高溫長」企圖與天災對決，也難以抵抗環境危機

正由於不同樣貌的氣候災難逆襲著世界各國，這使得自2019年以來，全球大城都爭相聘請氣候專家來與天抗衡。更諷刺的是，7月23日雅典市長巴科揚尼斯聘來的「高溫長」（chief heat officer）米里維利才一上任就與天災直球對決。但即便他再怎麼專業、厲害，面對超乎想像的情節，竟也只能呼喊：「這太瘋狂了，像是世界末日，餘燼像雨點一樣落在我們身上。」

也就是說，幾乎所有的氣象紀錄，以每年，甚每月的頻率在打破紀錄時，警世的喪鐘已響了好幾次，現在，已不是討論危機會不會來，而該討論，人類還能爭取多少生存的機會？

8月9日，由聯合國所組成的氣候變遷問題小組（IPCC），經過1.4萬份同行審議的研究報告，發表了3949頁的第六次報告。

而這次一改過去循循善誘的勸世語氣，像是宣讀人類罪行判決書似的，告訴人們，如今無論是水深還是火熱，我們已跨越了臨界點，也讓美國口中的2050零碳排，以及中國2060碳中和，都顯得荒謬。

因為，世紀末時，二氧化碳濃度，將達200萬年最高；海平面上升速度，為3000年以來最快，而北極的海冰比例，則是1000年以來最少。《不願面對的真相》已擺在眼前。

在一記記的當頭棒喝下，剛從日本人手上接棒的巴黎奧運，就主張要辦個「清醒而樸素的奧運會」。

法國人要趕上《巴黎氣候協議》的進度，比倫敦奧運減少55%碳排放量，其中95%為現有場館和臨時場館，像是於戰神廣場設置沙灘排球場地，觀看比賽一邊眺望著艾菲爾鐵塔，抑或在最豪華的宮廷莊園凡爾賽宮花園舉行馬術比賽……

而本期《遠見》封面故事則以國土面積、人口都與台灣相去不遠的「荷蘭」為例，作為台灣人在履歷地球公民義務時，如何能將循環經濟變成綠金，利他又利己。

尤其，當7月1日的西歐洪災來襲時，德國、比利時、盧森堡……無一倖俛，但地理條件更差，有1／4位於海平面以下，城鎮卻無一被完全淹沒、沒人喪生的荷蘭，更已應證了與大自然和平共處的成功方程式。

總之，極端氣候下沒人擁有豁免權，下一次的大自然反撲，只會比這次更劇烈，讓人類自食惡果，當地球變成地獄時，每個人都將深陷修羅場。現階段的每一次節能減碳，每一樁環保策略，都不再是曲高和寡的「愛地球」，而是命懸一線的「救自己」。

本文作者：李建興

(本文摘自《遠見雜誌9月號423期》)