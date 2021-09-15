2021年，除了新冠病毒肆虐，更有不少國家因極端氣候受創嚴重。台灣面臨50年來最嚴重乾旱；7月中旬，西歐等國暴雨，上百人喪命及失蹤；中國河南鄭州等地暴雨，死傷損失慘重。各國迎戰氣候變遷的關鍵時刻，《遠見》觀察到荷蘭這個永續經營的佼佼者。大數據分析公開資訊，公民倡議各式創新，跨域學習推動永續人才活絡，荷蘭已正式成為「循環經濟」與「綠色經濟」大國。台灣若能跟上荷蘭模式，打造綠色經濟飛輪，台灣也能成為下一個荷蘭！

今年夏天，被專家估計為千年一遇的洪災，突然從西歐、中國鄭州等各地湧進。

台灣也沒能倖免：6月初，台北降下時雨量百毫米豪雨，東區一度成汪洋。8月初，更有九個縣市因豪雨被迫停班停課；政府耗資10億打造、在南橫公路上的明霸克露橋，竟也被沖毀。

若把全球這一波災損換算成新台幣，總計已破8400億元，死亡人數也超過600人，幾乎等同於一場戰爭。

全球極端氣候頻傳 升級戰略已成各國共識

而根據聯合國IPCC小組8月公布的氣候變遷報告，天災確實是地球暖化造成的，人類正在面對自己造成的苦果，各國因應極端氣候的戰略，也急需升級。

「只是一場雨，為何就能造成這樣的災情？」當各國民眾還在慌亂找解答，同樣遭受這次西歐洪災侵襲的荷蘭人，當地人疏散的速度硬是比鄰國快，至今零死亡，整體災損連德國的1／10都不到。

原因為何？除了全球熟知的「還地於河」等創新治水建設，從荷蘭氣象所（KNMI）在7月底洪災結束時的貼文中，或可以窺出線索。

這個負責提供全國氣象資訊的官方單位，竟然特別感謝一個民間社群WOW-NL！原來，因為靠著這300人在7月中每天早上9點量測雨量，讓氣象所對極端降雨有更全面的理解。

自己的雨量自己量，不靠政府

更讓人驚奇的是，豪雨來襲時，荷蘭民眾並不像他國民眾被動等待，自己的雨量自己量，還和政府合作找答案。

像是洪災主要侵襲的林堡省（Limburg），當地政府早在五年前，就建置即時監控水位的網站與App，曾創造最高同時在線觀看人數3萬的紀錄。從這一點，就可以看出荷蘭民眾對水情的熱衷。因此，在7月洪災來襲時，也得以成功預警。

「荷蘭人有句老話，永遠要保持腳乾，」荷蘭循環熱點基金會執行長佛利·范·伊克（Freek van Eijk）說，因為荷蘭人住在長期有水患風險的三角洲地帶，淹水腳濕常發生。而幾個世紀以來，所有人已發現，非得靠創新與合作，才能擺脫危機。在這樣思惟內化下，荷蘭人長期把自己居住的地方當作實驗室打造解方。

許多人都熟知，荷蘭人善於治水，起因於百年來因應水患的歷史淵源。此外，荷蘭也首創循環經濟，希望能用回收減少地球耗損，降低氣候變遷衝擊。然而，你可能不知道，他們已經把這些長年累積的「內功」，養出用數據驅動的「綠色經濟飛輪」，不只已找到防災先機，也找到新商機。

這個綠色經濟成長飛輪，可用英國學者拉沃思（Kate Raworth）提出的「甜甜圈經濟學」來詮釋。拉沃思認為，各國應該停止一味追求GDP成長，改為平衡追求民眾、政府、企業與環境的共好。

要做這麼多妥協，經濟成長怎麼跑得動？然而，荷蘭仰賴一個科技元素：數據，驅動出全新的綠色經濟成長飛輪，其中，民眾、政府，企業都是緊密合作的角色。而事實證明，提前因應氣候變遷，不是犧牲，是加值。

根據OECD組織6月出爐的經濟調查指出，荷蘭正轉成數位與永續雙向帶動的新經濟模式，主要是民間企業大力投資雲端、物聯網，已有初步成果。而荷蘭政府今年剛啟動的國家成長基金，也是雙管齊下做投資。

首先，光從荷蘭治水進入數位化，還能從看當下到預測未來，就知道多強大。這其中，來自荷蘭的全球水災防治權威青蛙科技（Nelen & Schuurmans），就是箇中翹楚。

他們將AI機器學習運用在水災模擬上，可以達到每個小時做預測，只花7分鐘，就可以完整分析接下來3小時將發生的淹水狀況。在荷蘭，這套軟體已運用在當地六成的城市排水設施建設模擬上。

去年，荷蘭水域伙伴關係（NWP）更宣告，未來要迎向「數位水」的新時代，每個水企業都得有數據思惟。而7月西歐洪災衝擊，荷蘭也已攜手企業、學界與政府，上從衛星資料，下從土地使用資訊都蒐羅，啟用電腦圖層疊合找答案中。

質疑政府規劃，不如民間帶領創新

荷蘭的永續作為，為何會有這樣的新布局？首先，是來自民眾的帶動。

青蛙科技亞太分公司總監許永佳指出，荷蘭民眾參與公共建設已經很久，但對於政府的事前規劃，民眾常提出質疑，而他們參與的排水設施設計，更常因淹水的防範問題被砲轟，一般人又看不懂專業資訊。後來，公司就決定在2010年起，逐步導入新的數學演算法與視覺化呈現。

許永佳操作像是Google Map加上流水路徑的軟體解釋說，不管民眾多麼天馬行空的提問，只要有完整數據，連哪一段路面會淹、何時會退，都即時清楚呈現；必須要做到這樣，才能贏得信賴。如今更證明，在應對全球眾多「千年一遇」的災害時，AI模擬有完整預見衝擊的能耐。

也因為這個機緣，讓公司順利轉型。以前只賺顧問費，近年改賺軟體錢，荷蘭總公司目前營收，是顧問和技術服務各占一半，還曾賣水災預測資訊到澳洲。

對政府信賴感，荷蘭在OECD各國排第二

其次，公私協力也很重要。

在荷蘭環境評估署任職的台灣人陳幸萱指出，因為當地公部門的對話方式，是建立在科學精神上，「政府做一件新的施政，會去搜集資料評估，民眾看了如果覺得不準確，也歡迎他們去提供自己的評估數據出來。」

就像前述荷蘭官方樂於採納社群監測的量測數據一樣，這讓「公」與「私」變成資訊交流伙伴，彼此能力一起提升。

另外，許多關鍵資訊其實掌握在政府手上，能否開放更關鍵。荷蘭在台辦事處代表譚敬南（Guido Tielman）指出，荷蘭政府除敏感個資不開放外，在氣候、公共設施等資訊的開放程度，全球極少國家能超越。這個政策早約2000年就已啟動，外國人也歡迎到當地網站共享資料，唯一障礙是用荷文呈現。

而政府作風愈開放，民眾信賴度更高。根據調查，荷蘭人對政府的信心在OECD各國中排第二，僅次於挪威。

回收循環經濟，製造業也切入數據創新

事實上，荷蘭永續產業中內藏數據創新的，不只治水，強調再生回收，減少浪費的「循環經濟」也已切入。在荷蘭循環熱點（Holland Circular Hotspot）任職的黛安娜．迪．格拉（Diana de Graaf）分析，當地製造業陸續切入循環經濟後，也已持續分析數據，讓競爭力升級。

例如，今年荷蘭火熱推動的3D列印，走出了新模式。在阿姆斯特丹最近啟用的全球第一座3D鋼橋，上面建構許多智慧感測器，可以搜集溫度、空氣品質、行人行走狀況等數據。

原來，這些數據再融合原來規劃橋梁的數據後，就能養出在氣候變遷下，蓋出耐用橋梁的資訊模型。這已遠超出原本「以軟體設計減少施工浪費」的思惟。

歐盟疫情下的綠色振興大餅已投注7500億歐元；同時，美國拜登政府也規劃砸更多重金，在各國因應氣候變遷永續方案上。但極少國家如荷蘭，逐步把應變氣候的學問，升級為資訊創新，並可望因新利基而受惠更多。

兼顧經濟與環境保護 培養跨領域人才是新優勢

另外，荷蘭正積極投入的一個新優勢：培養新型跨領域人才。

主要是因為當資料更多，如何解讀成了目前最大挑戰。譚敬南指出，像是最近荷蘭正在評估水力發電的新方式：希望再生能源價格低的時候，它們暫停運作，等價格變高才運作，最精省成本。不過就必須同時導入氣候、新能源價格與水力發電資訊。這麼多的資訊勢必得用機器學習來加速拆解，也同時需要懂多元專業的人才，來建構新模型。

「今天的危機已經敲下警鐘。人類即將面對臨界點，洪水、旱災、海平面上升都會帶來沉重打擊，一直照過去的方式去因應，只會失敗！」荷蘭循環經濟管理總監伊克說。除了治水，荷蘭持續在再生回收上因應氣候衝擊。他們，早已準備好了。

當荷蘭人覺得經濟成長，夠好就好，因為不用面對民眾死亡與嚴重災損，確實帶給全球不同省思。對台灣人來說，依然亮麗的GDP成長，「夠好」了嗎？真的需要在缺水、淹水、缺電，與漂亮數字之間做抉擇？

事實上，台灣也有頂尖的科技創新能量，環保意識更是逐漸提升，跟上荷蘭模式，打造綠色經濟飛輪，潛力可期。

本文作者：林士蕙

(本文摘自《遠見雜誌9月號423期》)